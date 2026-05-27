Em lágrimas, mãe de Afonso reage a fim do namoro com Catarina Miranda: «Está a arrasar com a vida dele»

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A polémica entre Afonso Leitão e Catarina Miranda continua a subir de tom. Agora foi Rita, mãe do concorrente, quem decidiu quebrar o silêncio e defender publicamente o filho. E emocionou-se.

A emissão desta tarde do Diário do Secret Story – Desafio Final ficou marcada pela reação emotiva de Rita, mãe de Afonso Leitão, à polémica que envolve o fim da relação do filho com Catarina Miranda.

Recorde-se de que Catarina decidiu terminar o namoro enquanto Afonso continua fechado dentro da casa mais vigiada do País, alegadamente depois de ter encontrado mensagens no telemóvel do agora ex-namorado que não lhe agradaram.

Questionada sobre a salvação de Afonso esta semana, Rita começou por mostrar felicidade pelo apoio do público e admitiu: «Fiquei muito feliz e fiz muito por isso».

Já sobre o percurso do filho no jogo, a mãe do concorrente confessou ter sentimentos mistos: «Às vezes grita muito. Não é um mau jogo, mas é diferente do que estava à espera», afirmou.

No entanto, foi quando o tema da separação surgiu que Rita acabou por emocionar-se em direto: «O que se está a passar cá fora vai além do jogo», começou por dizer.

A progenitora de Afonso fez depois questão de deixar claro que não tem vergonha do filho e acredita que toda a situação tomou proporções demasiado graves: «Eu vim dar a cara pelo Afonso. Eu não me envergonho do meu filho. Todos nós cometemos erros», afirmou.

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Rita reforçou ainda que considera injusto Afonso estar fechado na casa sem possibilidade de se defender publicamente: «Ele está a ser julgado por algo que fez e está a ser levado para uma outra dimensão», lamentou.

A mãe do concorrente garantiu também que não pretende justificar as atitudes do filho, defendendo que apenas o próprio deve fazê-lo quando sair do programa: «Só ele é que pode defender-se, justificar-se e falar», acrescentou.

Sobre as mensagens polémicas que terão motivado o fim da relação, Rita considerou que tudo depende dos limites definidos pelo casal: «Se houver clareza na relação, aquela conversa pode ser aceitável como uma conversa de amigos», comentou.

Ainda assim, mostrou-se revoltada com a forma como toda a situação foi tornada pública: «isto devia ter sido guardado para a privacidade do casal. Nem eu, como mãe, devia ter tido acesso a isto», afirmou.

A mãe de Afonso revelou ainda que Catarina Miranda chegou a avisá-la de que tinha um comunicado preparado para lançar sobre a polémica, mas que nunca mais voltaram a falar depois da publicação: «A família está indignada. Não estamos habituados a que isto seja uma coisa pública e exposta», confessou.

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Num dos momentos mais fortes do programa, Rita acabou mesmo por admitir sentir «vergonha alheia» com tudo o que está a acontecer cá fora: «O meu filho todos os dias faz declarações de amor a uma pessoa que está a arrasar com a vida dele», atirou.

A mãe do concorrente garantiu ainda que acredita que Afonso poderá abandonar imediatamente o reality show se descobrir toda a dimensão da polémica: «Se o Afonso souber do que se está a passar, desiste na hora», afirmou, acrescentando depois: «Se a Catarina entrar na casa, o Afonso desiste».

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