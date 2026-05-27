Em lágrimas, mãe de Afonso reage a fim do namoro com Catarina Miranda: «Está a arrasar com a vida dele»

A emissão desta tarde do Diário do Secret Story – Desafio Final ficou marcada pela reação emotiva de Rita, mãe de Afonso Leitão, à polémica que envolve o fim da relação do filho com Catarina Miranda.

Recorde-se de que Catarina decidiu terminar o namoro enquanto Afonso continua fechado dentro da casa mais vigiada do País, alegadamente depois de ter encontrado mensagens no telemóvel do agora ex-namorado que não lhe agradaram.

Questionada sobre a salvação de Afonso esta semana, Rita começou por mostrar felicidade pelo apoio do público e admitiu: «Fiquei muito feliz e fiz muito por isso».

Já sobre o percurso do filho no jogo, a mãe do concorrente confessou ter sentimentos mistos: «Às vezes grita muito. Não é um mau jogo, mas é diferente do que estava à espera», afirmou.

No entanto, foi quando o tema da separação surgiu que Rita acabou por emocionar-se em direto: «O que se está a passar cá fora vai além do jogo», começou por dizer.

A progenitora de Afonso fez depois questão de deixar claro que não tem vergonha do filho e acredita que toda a situação tomou proporções demasiado graves: «Eu vim dar a cara pelo Afonso. Eu não me envergonho do meu filho. Todos nós cometemos erros», afirmou.

Rita reforçou ainda que considera injusto Afonso estar fechado na casa sem possibilidade de se defender publicamente: «Ele está a ser julgado por algo que fez e está a ser levado para uma outra dimensão», lamentou.

A mãe do concorrente garantiu também que não pretende justificar as atitudes do filho, defendendo que apenas o próprio deve fazê-lo quando sair do programa: «Só ele é que pode defender-se, justificar-se e falar», acrescentou.

Sobre as mensagens polémicas que terão motivado o fim da relação, Rita considerou que tudo depende dos limites definidos pelo casal: «Se houver clareza na relação, aquela conversa pode ser aceitável como uma conversa de amigos», comentou.

Ainda assim, mostrou-se revoltada com a forma como toda a situação foi tornada pública: «isto devia ter sido guardado para a privacidade do casal. Nem eu, como mãe, devia ter tido acesso a isto», afirmou.

A mãe de Afonso revelou ainda que Catarina Miranda chegou a avisá-la de que tinha um comunicado preparado para lançar sobre a polémica, mas que nunca mais voltaram a falar depois da publicação: «A família está indignada. Não estamos habituados a que isto seja uma coisa pública e exposta», confessou.

Num dos momentos mais fortes do programa, Rita acabou mesmo por admitir sentir «vergonha alheia» com tudo o que está a acontecer cá fora: «O meu filho todos os dias faz declarações de amor a uma pessoa que está a arrasar com a vida dele», atirou.

A mãe do concorrente garantiu ainda que acredita que Afonso poderá abandonar imediatamente o reality show se descobrir toda a dimensão da polémica: «Se o Afonso souber do que se está a passar, desiste na hora», afirmou, acrescentando depois: «Se a Catarina entrar na casa, o Afonso desiste».