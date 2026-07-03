Surpresa! Afonso Leitão faz as pazes com pessoa do passado: «Fui tapar um buraco que eu próprio cavei»

Afonso Leitão separou-se recentemente de Catarina Miranda, depois de esta o ter acusado de traição. O ex-concorrente foi apanhado de surpresa com a notícia quando ainda estava dentro do Secret Story - Desafio Final, e não escondeu a surpresa que sentiu por ter sido publicamente defendido pela 'ex', Jéssica Vieira, e por Marcelo Palma, um velho amigo com quem estava de costas voltadas.

Agora, Afonso Leitão confidenciou que a relação com Marcelo melhorou bastante. «Fico muito feliz também que já tive oportunidade de estar com ele. Encontrámo-nos, conversámos e acho que foi um buraco que eu fui tapar, que eu próprio cavei», revelou.

O ex-paraquedista não escondeu que teve de reconhecer alguns erros do passado. «Então reconheci, só tinha que o fazer, e fico feliz por agora… Aliás, apesar de, na altura, me ter afastado do Marcelo, uma pessoa com quem eu fui sempre falando foi com o pai», disse.