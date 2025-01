No Secret Story - Desafio Final, já houve uma nomeação direta.

Afonso Lopes entrou novamente no Secret Story e assim que chegou com Rita Almeida à sala da Casa, a Voz informou os concorrentes que os queria sentados. Afonso e Rita mantiveram-se de pé, no púlpito e os restantes tiveram que votar.

O concorrente teve mais pessoas a juntarem-se ao seu lado, o que implicou uma nomeação direta.

Rita ficou descansada por «se ver livre» de uma nomeação.

Espreite a reação de Afonso Lopes,