Surpresa nas primeiras nomeações! Gala de expulsão no Sábado e nomeados ficam sem reação

No Especial do Secret Story - Desafio Final, Cláudio Ramos confrontou os concorrentes com as imagens do primeiro dia. Tiago Rufino e David Maurício foram os protagonistas de hoje, assim como Daniela Santos e David Diamond.

Os capitães de equipa tiveram que tomar decisões e os nomeados foram anunciados. A par com a escolha dos nomeados, o apresentador Cláudio Ramos surpreendeu os concorrentes com a Gala de Expulsão já este sábado. As reações variaram, mas no geral todos se mostraram bastante surpreendidos.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

CATARINA ESPARTEIRO – 761 20 20 02

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 05

OSSMAN IDRISSE – 761 20 20 12