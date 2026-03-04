Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

Agnes Arabela Marques, a antiga participante da Secret Story 5, marcou a edição não apenas pela personalidade intensa, mas sobretudo pelo segredo impactante que levou para dentro da casa: «Fui sequestrada e explorada por uma seita».

A revelação, feita no reality show da TVI, chocou colegas e telespectadores. Agnes contou que, no passado, terá sido vítima de uma seita, experiência traumática que, segundo a própria, a marcou profundamente. O tema gerou debate, dúvidas e enorme mediatismo, tornando-a numa das concorrentes mais faladas dessa temporada.

Anos depois de ter saído da casa, o seu nome voltou a ocupar espaço mediático por razões ainda mais graves. Em junho de 2025, Agnes afirmou ter sido alvo de tentativas de homicídio, revelações que partilhou publicamente e que voltaram a colocar a sua vida sob os holofotes. As declarações, dramáticas e inquietantes, reforçaram a imagem de uma figura envolta em polémica e acontecimentos extremos.

Entre um passado que diz ter sido marcado por sequestro e exploração e alegadas ameaças recentes à sua vida, Agnes Arabela continua a ser uma das ex-concorrentes mais controversas e impossíveis de esquecer. A sua história, feita de revelações fortes e episódios chocantes, mantém-na como uma personagem singular no universo dos reality shows em Portugal.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens mais épicas de Agnes Arabela Marques.