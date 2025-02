Ela voltou e a polémica está armada! O regresso de ex-concorrente à Gala do Secret Story Desafio Final foi explosivo! Veja tudo aqui!

Regresso bombástico! Agnes Arabela voltou ao Secret Story após anos de silêncio, revelou segredos e criticas que deixaram todos em choque!

Agnes Arabela voltou ao Secret Story após anos de silêncio, revelou segredos e criticas que deixaram todos em choque! Explosão de criticas: A sua presença na Gala do Secret Story está a gerar polémica e reacendeu debates sobre o passado misterioso da ex-concorrente. Saiba tudo aqui!

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Agnes Arabela e Diana Lopes entraram no Salão de Chá e não deixaram nada por dizer. Os concorrentes assistiram a tudo da sala e ouviram todas as opiniões.

Dez anos depois de marcar a quinta edição do Secret Story, Agnes Arabela voltou à TVI e, mais uma vez, não passou despercebida e criticou alguns dos concorrentes do Secret Story Desafio Final! Veja aqui!

A ex-concorrente fez uma participação especial no Secret Story Desafio Final, e entrou na casa ao lado de Diana Lopes para partilhar as suas opiniões com os atuais concorrentes. No entanto, o seu regresso gerou controvérsia e motivou uma reação polémica nas redes sociais!

Agnes Arabela e Diana Lopes começaram por dar a sua opinião sobre o jogo dos concorrentes.

Agnes não deixou nada por dizer a João Ricardo referindo que já observou algumas atitudes narcisistas por parte do concorrente. Acrescentou ainda que João Ricardo não tem feito grande coisa dentro do Desafio Final. Diana Lopes elogiou o jogo de Afonso, mostrando-se surpreendida pelo que este tem demonstrado.

Agnes e Diana Lopes foram desafiadas pela Voz e por Cláudio Ramos para falar um pouco sobre Inês Morais e Margarida Castro. Diana defendeu Inês e passou-lhe uma mensagem de muita força. Disse ainda que a entrada da Margarida só veio trazer ao de cima a grande jogadora que Inês é.

Lembra-se?

Agnes, que entrou no Secret Story 5 com o segredo: «Fui sequestrada e explorada por uma seita», explicou o motivo do seu afastamento da vida pública: «Nos últimos anos, não considero que o mundo mereça acesso a mim e à minha vida. Sacrifiquei-me muito para ajudar o mundo na luta contra abusos, violência, exploração e tráfico humano.»

A ex-concorrente mostrou-se surpreendida com as críticas que recebeu após a sua participação no Desafio Final e deixou uma reflexão sobre a sociedade: «Sinto que a evolução é muito lenta e muita gente prefere bater com a própria cabeça. Ou, se calhar, até é normal. Quando somos a diferença que faz a diferença, não sei."

A sua aparição reacendeu debates sobre a sua forte personalidade e o impacto que teve na Gala do Secret Story Desafio Final!