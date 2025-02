Agnes Arabela comenta desistência de João Ricardo: «Espero não ter nada a ver com isto»

João Ricardo desistiu do Secret Story - Desafio Final e deixou todos emocionados

Agnes Arabela comenta desistência

Por esta ninguém esperava! João Ricardo desistiu do Secret Story - Desafio Final esta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, por estar muito cansado. Tudo aconteceu no Especial com Cláudio Ramos, depois da notícia ter sido avançada durante a tarde por Maria Botelho Moniz, no Diário do Secret Story - Desafio Final na TVI.

No Extra do programa, Agnes Arabela foi convidada para comentar o que passa na casa mais vigiada do país. Durante o momento, a ex-concorrente de reality shows da TVI acabou por mencionar esta desistência: «Espero não ter nada a ver com esta desistência. Já me conhecem, eu tento pensar um bocado para além daquilo que normalmente se pensa (...) Espero não ter nada a ver com isto, porque eu queria conhecer mais do João Ricardo, mas não neste registo… E de repente desistiu».

Relembre-se de que Agnes e João Ricardo entraram em picardias na passada gala de sábado, face às críticas da comentadora perante o jogo do agora ex-concorrente.

Veja o momento completo a desistência:

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, o papel de Agnes Arabela e Diana Lopes foi dar a sua opinião sobre o jogo dos concorrentes. E quando há «Salão de Chá», os confrontos não tardam a acontecer.

Assim que abriram o «Salão de Chá», Agnes não se se poupou às críticas em relação a João Ricardo. Agnes acusou o concorrente de ter atitudes narcisistas e acrescentou ainda que não o viu a fazer muito no jogo. Um dos momentos que Agnes fez referência foi quando João Ricardo insinuou que Daniela «estava naqueles dias». Veja o momento

Mais tarde, e após o «confronto» entre João Ricardo e Joana Sobral, Agnes voltou a frisar os comportamentos de João Ricardo.

O concorrente não gostou e acabou por confrontar Agnes dizendo que esta era uma «realizadora de cinema». João Ricardo acrescentou ainda que estava bastante surpreendido com a capacidade que Agnes tinha de pôr expressões na boca dele que ele não disse.