Entrou no Secret Story aos 26 anos e tinha o ex-namorado na casa. Hoje com 40 anos é uma CEO de sucesso

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Veja como está hoje a polémica concorrente que deu muito que falar.

Alexandra Ferreira ficou conhecida do grande público quando entrou na Casa dos Segredos 3 aos 26 anos, numa participação que não deixou ninguém indiferente — até porque acabou por dividir a casa com o ex-namorado, Fábio, dando origem a momentos de grande tensão e emoção que marcaram a edição. A sua personalidade forte e frontal rapidamente a tornaram numa das concorrentes mais faladas do programa.

Passados vários anos desde a sua passagem pelo reality show da TVI, Alexandra construiu uma carreira sólida na área empresarial, mostrando uma faceta que poucos conheciam na altura em que entrou na casa mais vigiada do país.

Hoje, aos 40 anos, Alexandra Ferreira é uma CEO de sucesso e continua a surpreender quem a acompanhou no passado. Nas redes sociais, onde mantém uma presença discreta, partilha alguns momentos do seu dia a dia e prova que deu uma verdadeira reviravolta à sua vida, transformando a notoriedade conquistada na televisão numa base para crescer profissionalmente.

Ainda assim, Alexandra não se afastou completamente dos holofotes televisivos, marcando presença em alguns programas como «Em Família» ou «Dois às 10» como comentadora dos reality-shows que estão a decorrer. 

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Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Alexandra Ferreira. 

Temas: Alexandra Ferreira

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