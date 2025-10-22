Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Alexandra Rocha, do “Love on Top”, troca alianças com Tiago Rocha

Alexandra Rocha já é uma mulher casada! A ex-concorrente do reality show Love on Top, da TVI, subiu ao altar na passada sexta-feira, 17 de outubro, para dizer o “sim” a Tiago Rocha, num dia que descreveu como “o mais feliz da vida”.

A cerimónia religiosa realizou-se numa capela encantadora, seguida de uma festa luxuosa numa quinta decorada com elegância e romantismo. Nas redes sociais, Alexandra partilhou vários registos do momento, que rapidamente conquistaram os fãs — muitos deles acompanharam o percurso da jovem no programa que a tornou conhecida do grande público.

Um vestido de sonho e uma cerimónia de conto de fadas

Para o grande dia, Alexandra Rocha escolheu um vestido cai-cai em estilo princesa, com uma saia volumosa e brilhantes no corpete, que davam um toque de sofisticação e glamour. No cabelo, usou uma bandolete adornada com flores brancas, da qual caía um véu comprido até aos pés, completando o visual digno de um filme romântico.

As imagens publicadas mostram uma noiva radiante, envolvida num ambiente de pura emoção. A decoração da quinta, repleta de flores brancas e iluminação suave, contribuiu para a atmosfera mágica que marcou o enlace.

Casamento com caras conhecidas dos reality shows

O casamento de Alexandra Rocha contou ainda com a presença de vários rostos familiares do universo dos reality shows da TVI, incluindo Ana Maia, Patrícia Silva, Diana Ferreira, Dulce Pinto e Débora Picoito, que fizeram questão de celebrar este momento especial ao lado da amiga.

As publicações do evento rapidamente se tornaram virais, com elogios à elegância da noiva e à beleza da cerimónia. “Parece um conto de fadas”, escreveu um seguidor. “A noiva mais bonita de sempre!”, comentou outro.

Lua de mel de sonho no México

Depois da celebração, Alexandra e Tiago Rocha rumaram até ao México, onde estão a viver uma lua de mel paradisíaca. As fotografias partilhadas mostram praias de areia branca, águas cristalinas e muitos sorrisos.

“Não podíamos estar mais felizes”, escreveu Alexandra na legenda de uma das imagens, publicada no Instagram.