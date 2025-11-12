Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Alexandre Frota foi uma das figuras mais marcantes da primeira edição da 1.ª Companhia, o reality show da TVI que colocava celebridades em regime militar, e que se prepara para regressar à antena já no início do próximo ano, 20 anos depois da estreia que deixou Portugal colado ao ecrã.

O ex-modelo brasileiro já era conhecido do público português depois da sua participação n’A Quinta das Celebridades e voltou a dar que falar neste formato, onde se destacou tanto pela sua personalidade forte, como pelo físico invejável, mas também pela dupla icónica com José Castelo Branco.

Frota entrou na 1.ª Companhia determinado a ser protagonista. A sua passagem pelo programa ficou marcada pela relação intensa (e por vezes explosiva) com José Castelo Branco, outro dos concorrentes mais mediáticos. Entre provocações, brincadeiras e declarações inesperadas, os dois foram responsáveis por alguns dos momentos mais comentados da edição, que rapidamente se tornou num fenómeno de audiências.

Duas décadas depois, o ex-modelo está mais velho, grisalho, vive no Brasil, mas continua a fazer furor entre o público feminino devido ao seu lado charmoso, que se mantém com o passar dos anos.