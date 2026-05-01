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Alice Alves mostra-se a «celebrar o amor», com direito a beijo na boca e tudo

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A apresentadora viveu momentos especiais e partilhou tudo com os fãs.

A apresentadora Alice Alves partilhou recentemente momentos especiais nas suas redes sociais, onde mostrou estar a “celebrar o amor” na companhia de algumas das suas amigas mais próximas.

Nas stories do Instagram, Alice Alves surge sorridente ao lado das amigas, num ambiente descontraído e acolhedor: “Hoje celebramos o amor ❤️”, escreveu na legenda da partilha.

Já na storie seguinte, a apresentadora do Secret Story revelou um momento ainda mais emotivo: um beijo apaixonado entre um casal mais velho. A cena, captada num ambiente íntimo, incluía um bolo de celebração que, pelo contexto, indicava tratar-se da celebração de  50 anos de casamento — as chamadas bodas de ouro.

A sequência de imagens partilhadas por Alice Alves transmite uma mensagem clara: o amor pode ser celebrado de várias formas — seja através da amizade, seja através de relações duradouras que resistem ao passar do tempo.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja estas e outras imagens de Alice Alves.

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