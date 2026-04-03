Prática e original: a entrada de Páscoa que leva só três ingredientes

A apresentadora da TVI, Alice Alves, partilhou recentemente no seu Instagram uma sugestão simples e original para a mesa de Páscoa: ninhos de ovos Low FODMAP. A receita, pensada para ser prática e equilibrada, que combina ingredientes básicos e pode ser preparada no forno ou na air fryer.

A base do prato é feita com batata cozida e queijo parmesão, que depois de esmagados formam pequenos “ninhos”. Para preparar, basta cozer cerca de 600 gramas de batata em água com sal até ficarem macias. Depois de escorridas, devem ser esmagadas ou trituradas juntamente com 60 gramas de queijo parmesão, ajustando o sal e a pimenta a gosto.

Com a mistura pronta, formam-se pequenos ninhos sobre papel vegetal e levam-se ao forno, ou à air fryer, a 190 °C durante cerca de 10 minutos, até começarem a ganhar consistência. De seguida, coloca-se um ovo no centro de cada ninho e volta-se a levar ao forno por mais seis minutos. O objetivo é que a clara fique cozinhada, mantendo a gema ligeiramente cremosa.

O resultado é uma proposta criativa e visualmente apelativa, ideal para um brunch ou refeição leve de Páscoa. Alice Alves sugere ainda servir os ninhos acompanhados por salada ou legumes, tornando o prato mais completo.