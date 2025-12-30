Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Ao Minuto

22:28
Euforia total! Concorrentes vão ver a primeira gala do Secret Story 9: «Quero ver o pedido de casamento!» - Big Brother
02:46

Euforia total! Concorrentes vão ver a primeira gala do Secret Story 9: «Quero ver o pedido de casamento!»

22:23
Inês recorda fim da relação: «Não me arrependo, foi o melhor para mim» - Big Brother
04:47

Inês recorda fim da relação: «Não me arrependo, foi o melhor para mim»

22:12
Marisa recorda momento delicado na casa e esta foi a reação de Pedro Jorge - Big Brother
04:22

Marisa recorda momento delicado na casa e esta foi a reação de Pedro Jorge

22:06
Liliana desaba em lágrimas ao recordar o ex-noivo Zé - Big Brother
04:10

Liliana desaba em lágrimas ao recordar o ex-noivo Zé

22:00
Pedro Jorge revê imagens polémicas com Marisa: «Arrependo-me a 100%...» - Big Brother
03:44

Pedro Jorge revê imagens polémicas com Marisa: «Arrependo-me a 100%...»

21:58
Liliana arrasa Pedro Jorge depois de discussão forte: «Faz-me sentir um monstro» - Big Brother
03:13

Liliana arrasa Pedro Jorge depois de discussão forte: «Faz-me sentir um monstro»

21:21
Marisa teve ciúmes de Liliana e Pedro Jorge? Veja a conversa reveladora - Big Brother
05:05

Marisa teve ciúmes de Liliana e Pedro Jorge? Veja a conversa reveladora

21:15
A última noite na casa! Concorrentes fazem as malas para abandonar o Secret Story - Big Brother
03:24

A última noite na casa! Concorrentes fazem as malas para abandonar o Secret Story

19:55
Pedro e Liliana já se conheciam cá fora?: «Ai quando a Marisa souber...» - Big Brother
01:02

Pedro e Liliana já se conheciam cá fora?: «Ai quando a Marisa souber...»

19:51
Imperdível! Fábio acolhido pela família de Liliana na sua terra natal: «Sinto-me em casa» - Big Brother
02:56

Imperdível! Fábio acolhido pela família de Liliana na sua terra natal: «Sinto-me em casa»

19:49
Liliana descontrola-se em discussão com Pedro e acaba num pranto: «Noiva e metes-te na cama de um homem» - Big Brother
03:46

Liliana descontrola-se em discussão com Pedro e acaba num pranto: «Noiva e metes-te na cama de um homem»

19:43
Pedro e Marisa têm futuro? Opiniões do público deixam tensão no ar: «Quer trocá-la pela...» - Big Brother
01:22

Pedro e Marisa têm futuro? Opiniões do público deixam tensão no ar: «Quer trocá-la pela...»

19:41
Inês obrigada a elevar o tom de voz durante discussão sobre o seu próprio dinheiro: «Injusto!» - Big Brother
06:06

Inês obrigada a elevar o tom de voz durante discussão sobre o seu próprio dinheiro: «Injusto!»

19:29
Quem "rouba" o dinheiro todo a Inês? Dilema gera discórdia: «És a única aqui que...» - Big Brother
04:12

Quem "rouba" o dinheiro todo a Inês? Dilema gera discórdia: «És a única aqui que...»

19:24
Leandro assume-se magoado com Pedro: «Entreguei-lhe a minha amizade, foi uma traição» - Big Brother
01:37

Leandro assume-se magoado com Pedro: «Entreguei-lhe a minha amizade, foi uma traição»

19:13
Amiga de Marisa não deixa nada por dizer sobre a relação com Pedro: «Não conhecem a vida deles» - Big Brother
03:52

Amiga de Marisa não deixa nada por dizer sobre a relação com Pedro: «Não conhecem a vida deles»

18:54
Cultura geral é posta à prova e finalistas deixam muito a desejar! O momento é de chorar a rir - Big Brother
03:15

Cultura geral é posta à prova e finalistas deixam muito a desejar! O momento é de chorar a rir

18:50
Emocionante! Liliana deixa elogio a Pedro: mas é Marisa quem acaba em lágrimas - Big Brother
04:29

Emocionante! Liliana deixa elogio a Pedro: mas é Marisa quem acaba em lágrimas

18:49
Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso» - Big Brother

Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

18:44
Leandro não poupa nas críticas a Pedro: «Egocentrismo...» - Big Brother
02:52

Leandro não poupa nas críticas a Pedro: «Egocentrismo...»

18:33
Dylan faz confissão sobre Inês: «Ansioso para que chegue amanhã. Espero que ela queira...» - Big Brother
02:40

Dylan faz confissão sobre Inês: «Ansioso para que chegue amanhã. Espero que ela queira...»

18:33
Las Vegas já está marcada! Dylan revela pormenores da viagem que vai fazer com Inês - Big Brother
02:40

Las Vegas já está marcada! Dylan revela pormenores da viagem que vai fazer com Inês

18:29
Liliana assume-se arrependida do noivado com Zé e Pedro não perdoa: «Ela pôs-se nesta situação» - Big Brother
05:00

Liliana assume-se arrependida do noivado com Zé e Pedro não perdoa: «Ela pôs-se nesta situação»

18:15
Leandro não poupa Pedro e Marisa: «Eles são tóxicos. Não é amor puro» - Big Brother
01:53

Leandro não poupa Pedro e Marisa: «Eles são tóxicos. Não é amor puro»

18:10
Estas são as imagens mais polémicas que Pedro e Marisa protagonizaram no Secret Story 9 - Big Brother
01:02

Estas são as imagens mais polémicas que Pedro e Marisa protagonizaram no Secret Story 9

Acompanhe ao minuto
ESCOLHA O VENCEDOR!
Vote na app

Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

  • Secret Story
  • Hoje às 17:21
Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação - Big Brother

Alice Alves prepara-se para entrar em 2026 numa fase de maior serenidade, rodeada de amigos e focada no presente, depois de um ano marcado por mudanças na sua vida pessoal.

Alice Alves vai despedir-se de 2025 numa fase de maior tranquilidade pessoal e profissional. A apresentadora prepara-se para receber o novo ano em Portugal, na companhia de amigos próximos.

«A minha passagem de ano vai ser com uns amigos que estavam nos Estados Unidos e que, este ano, vão passá-la em Portugal. Vou estar com eles, na casa deles», contou recentemente.

Atualmente, Alice Alves apresenta as edições de fim de semana dos programas Última Hora e Diário, ambos integrados na nona temporada do Secret Story – Casa dos Segredos, da TVI.

O último ano ficou também marcado pelo fim da relação com Carlos Afonso, confirmado publicamente em novembro, cerca de um ano após a separação. Do antigo relacionamento nasceu Benedita, que tem agora três anos.

Recorde o momento em que Alice Alves fala publicamente da separação:

 

Relacionados

Visita de Cristina Ferreira acaba em discussão e estraga a noite de festa

Liliana assume erro e faz revelações sobre relação com o ex-noivo Zé: «Muita coisa na relação que foi tolerada»

Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Cláudio Ramos questiona Cristina Ferreira sobre o namoro com João Monteiro: e a resposta é inesperada
Temas: Alice Alves

Fora da Casa

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

Há 57 min
Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Há 3h e 7min
Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Hoje às 17:56
Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Hoje às 15:55
Cláudio Ramos questiona Cristina Ferreira sobre o namoro com João Monteiro: e a resposta é inesperada

Cláudio Ramos questiona Cristina Ferreira sobre o namoro com João Monteiro: e a resposta é inesperada

Hoje às 15:54
Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

Hoje às 15:28
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Hoje às 15:55
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Marcia Soares e Francisco Monteiro surgem juntos e há uma indireta para Bárbara Parada: «Ele agora já pode»
00:59

Marcia Soares e Francisco Monteiro surgem juntos e há uma indireta para Bárbara Parada: «Ele agora já pode»

Hoje às 17:37
Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

Hoje às 15:28
Sabia que Pedro Jorge já foi futebolista? Eis as fotos e a alcunha peculiar pelo qual era conhecido

Sabia que Pedro Jorge já foi futebolista? Eis as fotos e a alcunha peculiar pelo qual era conhecido

Hoje às 13:09
Ver Mais

Notícias

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

Há 57 min
Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Há 3h e 7min
Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

Há 3h e 48min
Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Hoje às 17:56
Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Hoje às 17:21
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Hoje às 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ontem às 21:30
Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Ontem às 15:58
Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Ontem às 15:21
Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Ontem às 14:10
Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Ontem às 08:12
Ver Mais Outros Sites