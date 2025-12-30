Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Alice Alves vai despedir-se de 2025 numa fase de maior tranquilidade pessoal e profissional. A apresentadora prepara-se para receber o novo ano em Portugal, na companhia de amigos próximos.

«A minha passagem de ano vai ser com uns amigos que estavam nos Estados Unidos e que, este ano, vão passá-la em Portugal. Vou estar com eles, na casa deles», contou recentemente.

Atualmente, Alice Alves apresenta as edições de fim de semana dos programas Última Hora e Diário, ambos integrados na nona temporada do Secret Story – Casa dos Segredos, da TVI.

O último ano ficou também marcado pelo fim da relação com Carlos Afonso, confirmado publicamente em novembro, cerca de um ano após a separação. Do antigo relacionamento nasceu Benedita, que tem agora três anos.