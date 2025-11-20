Bolo de limão com cobertura feito em cinco minutos. Estrela da TVI ensina receita divinal

Alice Alves partilhou com os seguidores uma receita simples, rápida e deliciosa de um bolo de limão que está viral e que tem cobertura. Esta sobremesa faz-se em cinco minutos.
A apresentadora deixou a receita no Instagram e o resultado deixa água na boca. Acompanhe aqui o passo a passo:
«Para o bolo:
2 ovos
6 colheres de sopa de farinha/ flocos de aveia
Sumo de 1/2 limão
3 colheres de mel
2 colheres de chá de óleo de coco derretido
1 colher de chá de fermento
Misturar tudo com um garfo até obter uma massa homogénea. Deitar numa frigideira pequena anti aderente e tapar. Deixar cozinhar a temperatura média até ficar consistente (aprox. 5/ 6 minutos).
Para a cobertura:
1/2 embalagem de queijo creme
3 colheres de mel
Sumo de 1/2 limão
Raspas de limão
Misturar tudo, barrar sobre o bolo e descorar com mais raspas de limão. Bom apetite 😋
Nota: Esta quantidade dá para 2/3 pessoas. Caso queiram um bolo maior dobrem a quantidade e levem ao forno ou a uma frigideira média.»