Bolo de limão com cobertura feito em cinco minutos. Estrela da TVI ensina receita divinal

Alice Alves partilhou com os seguidores uma receita simples, rápida e deliciosa de um bolo de limão que está viral e que tem cobertura. Esta sobremesa faz-se em cinco minutos.

A apresentadora deixou a receita no Instagram e o resultado deixa água na boca. Acompanhe aqui o passo a passo:



« Para o bolo:

2 ovos

6 colheres de sopa de farinha/ flocos de aveia

Sumo de 1/2 limão

3 colheres de mel

2 colheres de chá de óleo de coco derretido

1 colher de chá de fermento

Misturar tudo com um garfo até obter uma massa homogénea. Deitar numa frigideira pequena anti aderente e tapar. Deixar cozinhar a temperatura média até ficar consistente (aprox. 5/ 6 minutos).

Para a cobertura:

1/2 embalagem de queijo creme

3 colheres de mel

Sumo de 1/2 limão

Raspas de limão

Misturar tudo, barrar sobre o bolo e descorar com mais raspas de limão. Bom apetite 😋