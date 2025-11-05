É oficial. Alice Alves e Carlos Afonso estão separados: mas há um detalhe que ninguém esperava

Ao Minuto

15:27
Concorrentes cada vez mais próximos do segredo de Dylan: Veja as novas teorias
03:09

Concorrentes cada vez mais próximos do segredo de Dylan: Veja as novas teorias

14:59
Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio
01:13

Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio

14:59
Ana Discute com Marisa Susana e o motivo é dos mais frequentes de sempre
04:14

Ana Discute com Marisa Susana e o motivo é dos mais frequentes de sempre

14:55
Inês acaba com o namorado em direto e esclarece sentimentos por Dylan: «Há uma ligação...»

Inês acaba com o namorado em direto e esclarece sentimentos por Dylan: «Há uma ligação...»

14:47
Dylan passado com Marisa Susana: «Ela é mesmo mentirosa»
07:31

Dylan passado com Marisa Susana: «Ela é mesmo mentirosa»

14:25
Liliana e Fábio em trocas de beijos: «Gosto tanto de ti»
04:06

Liliana e Fábio em trocas de beijos: «Gosto tanto de ti»

14:18
Picardias ao almoço. Leandro atira a Ana Cristina: «Estavas melhor calada»
04:02

Picardias ao almoço. Leandro atira a Ana Cristina: «Estavas melhor calada»

13:43
Inês fala com Dylan sobre as críticas que tem recebido: «Eles não sabem o que são sentimentos»
02:30

Inês fala com Dylan sobre as críticas que tem recebido: «Eles não sabem o que são sentimentos»

13:37
«Frontalidade zero»: Raquel e Leandro voltam a entrar em despique
01:28

«Frontalidade zero»: Raquel e Leandro voltam a entrar em despique

13:35
Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos
02:34

Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos

13:26
Marisa Susana pica Pedro: «Já falaste tudo com a Marisa?»
01:29

Marisa Susana pica Pedro: «Já falaste tudo com a Marisa?»

12:59
Marisa Susana junta as peças do puzzle sobre o segredo de Pedro e Marisa: «Já entrei no quarto e...»
02:55

Marisa Susana junta as peças do puzzle sobre o segredo de Pedro e Marisa: «Já entrei no quarto e...»

12:56
Marisa Susana convence Bruno que Pedro e Marisa têm algo a esconder
04:34

Marisa Susana convence Bruno que Pedro e Marisa têm algo a esconder

12:31
Bruno e Marisa Susana fazem as pazes? «Se te magoei peço desculpa»
09:43

Bruno e Marisa Susana fazem as pazes? «Se te magoei peço desculpa»

12:16
Raquel muito perto do segredo de Dylan: «Um milionário não devia estar aqui»
09:34

Raquel muito perto do segredo de Dylan: «Um milionário não devia estar aqui»

12:09
Confusão na lavandaria entre Leandro e Bruna. Roupa acaba no chão
05:11

Confusão na lavandaria entre Leandro e Bruna. Roupa acaba no chão

11:48
Leandro acusa colegas de serem «retrógrados» na opinião sobre Inês
08:41

Leandro acusa colegas de serem «retrógrados» na opinião sobre Inês

11:40
Pedro descansa Marisa sobre nomeação: «Fizeste bem»
04:42

Pedro descansa Marisa sobre nomeação: «Fizeste bem»

11:25
Marisa tem conversa picante com Pedro: «Dava tudo para ter uma sessão de amor contigo»
04:21

Marisa tem conversa picante com Pedro: «Dava tudo para ter uma sessão de amor contigo»

11:21
Dylan dá pistas sobre o seu segredo: «Vais ser uma arma de arremesso»
03:28

Dylan dá pistas sobre o seu segredo: «Vais ser uma arma de arremesso»

10:55
Marisa abre o coração a Pedro: «Eu prefiro que descubram o segredo»
03:23

Marisa abre o coração a Pedro: «Eu prefiro que descubram o segredo»

10:46
Marisa Susana e Bruno desconfiam de segredo: «A Marisa fez um alarido muito grande»
04:34

Marisa Susana e Bruno desconfiam de segredo: «A Marisa fez um alarido muito grande»

10:35
Marisa e Pedro repensam vida na casa: «Podemos mostrar essa parte bonita»
01:49

Marisa e Pedro repensam vida na casa: «Podemos mostrar essa parte bonita»

10:32
Marisa e Pedro acertam estratégia sobre o segredo: «Foi tudo para disfarçar»
04:19

Marisa e Pedro acertam estratégia sobre o segredo: «Foi tudo para disfarçar»

09:37
Marisa Susana e Liliana cada vez mais perto dos segredos da casa
05:38

Marisa Susana e Liliana cada vez mais perto dos segredos da casa

É oficial. Alice Alves e Carlos Afonso estão separados: mas há um detalhe que ninguém esperava

  • Secret Story
  • Há 3h e 46min
É oficial. Alice Alves e Carlos Afonso estão separados: mas há um detalhe que ninguém esperava - Big Brother

Alice Alves e Carlos Afonso estavam juntos desde 2021 e têm uma filha em comum.

É a notícia do dia. Alice Alves está separada de Carlos Afonso. Depois de vários rumores, a apresentadora da TVI confirmou o fim da relação com pai da filha, Benedita.

A novidade foi dada através de um story do Instagram, em que a comunicadora esclareceu que está separada do chef há quase um ano. «O amor continua... Simplesmente mudou de forma há quase um ano», começou por escrever.

«Eu e o Carlos continuamos unidos como amigos e ligados pelo que temos de mais importante: a nossa filha. Agradecemos o carinho e a preocupação de todos e solicitamos, com respeito, que seja preservada a nossa privacidade», acrescentou Alice.

Por fim, a apresentadora do Última Hora do Secret Story garantiu que não vai falar mais sobre o tema: «Por agora não faremos mais declarações sobre este tema. Um beijinho, Alice».

Percorra a nossa galeria e veja tudo

O casal estava junto desde 2021. Carlos e Alice conheceram-se durante as gravações de um programa de televisão. Em 2022, deram as boas-vindas à primeira e única filha em comum - Benedita -, mas agora decidiram seguir caminhos separados.

