É oficial. Alice Alves e Carlos Afonso estão separados: mas há um detalhe que ninguém esperava

É a notícia do dia. Alice Alves está separada de Carlos Afonso. Depois de vários rumores, a apresentadora da TVI confirmou o fim da relação com pai da filha, Benedita.

A novidade foi dada através de um story do Instagram, em que a comunicadora esclareceu que está separada do chef há quase um ano. «O amor continua... Simplesmente mudou de forma há quase um ano», começou por escrever.

«Eu e o Carlos continuamos unidos como amigos e ligados pelo que temos de mais importante: a nossa filha. Agradecemos o carinho e a preocupação de todos e solicitamos, com respeito, que seja preservada a nossa privacidade», acrescentou Alice.

Por fim, a apresentadora do Última Hora do Secret Story garantiu que não vai falar mais sobre o tema: «Por agora não faremos mais declarações sobre este tema. Um beijinho, Alice».

O casal estava junto desde 2021. Carlos e Alice conheceram-se durante as gravações de um programa de televisão. Em 2022, deram as boas-vindas à primeira e única filha em comum - Benedita -, mas agora decidiram seguir caminhos separados.