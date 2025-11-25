Separada, Alice Alves responde à 'pergunta de um milhão': «A porta está fechada»?

Ao Minuto

21:47
Dylan e Bruno combinaram sair do programa de 'mãos dadas'... Mas algo inédito aconteceu
03:55

Dylan e Bruno combinaram sair do programa de 'mãos dadas'... Mas algo inédito aconteceu

21:39
Vai desistir ou não? Dylan anuncia decisão final
01:23

Vai desistir ou não? Dylan anuncia decisão final

20:54
«Fico numa aflição...»: Marisa faz confissão após discurso marcante de Dylan
01:40

«Fico numa aflição...»: Marisa faz confissão após discurso marcante de Dylan

20:54
Dylan faz anúncio inédito aos colegas e a reação de Leandro gera polémica: «Estás a fazer caretas?»
00:26

Dylan faz anúncio inédito aos colegas e a reação de Leandro gera polémica: «Estás a fazer caretas?»

20:47
Calinada! Durante conversa séria, Leandro engana-se a dizer o nome de Bruna e a casa parte-se a rir
04:14

Calinada! Durante conversa séria, Leandro engana-se a dizer o nome de Bruna e a casa parte-se a rir

20:46
Provocação ou tentativa de pazes? Leandro explica porque quis tomar o pequeno almoço com Dylan
04:14

Provocação ou tentativa de pazes? Leandro explica porque quis tomar o pequeno almoço com Dylan

20:43
Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito
03:30

Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito

20:33
«Já sou falecido para ti?»: Pedro faz provocação a Marisa após pista reveladora do seu segredo
01:31

«Já sou falecido para ti?»: Pedro faz provocação a Marisa após pista reveladora do seu segredo

20:17
Dylan critica colegas por causa do jantar: «Têm a mania...»
01:01

Dylan critica colegas por causa do jantar: «Têm a mania...»

20:14
Pedro atira farpa a Leandro por causa de Dylan: «O patinho disse para eu não provocar...»
01:57

Pedro atira farpa a Leandro por causa de Dylan: «O patinho disse para eu não provocar...»

20:11
Barbeiro da casa em risco? Marisa lança provocação a Leandro e Pedro... que envolve Bruno
02:04

Barbeiro da casa em risco? Marisa lança provocação a Leandro e Pedro... que envolve Bruno

19:56
Indignados com sanção, Dylan e Bruno acusam Leandro, Liliana e Pedro de provocações
03:30

Indignados com sanção, Dylan e Bruno acusam Leandro, Liliana e Pedro de provocações

19:49
Leandro critica provocação de Pedro enquanto casal mantém romance em segredo
05:12

Leandro critica provocação de Pedro enquanto casal mantém romance em segredo

19:47
Bruna em lágrimas e Inês revoltada com provocações do grupo adversário na casa
03:00

Bruna em lágrimas e Inês revoltada com provocações do grupo adversário na casa

19:27
Desistência inédita? Dylan e Bruno mantêm decisão de desistirem juntos e deixam a casa em choque
03:55

Desistência inédita? Dylan e Bruno mantêm decisão de desistirem juntos e deixam a casa em choque

19:17
Casa ao limite: Dylan e Bruno explodem e Inês confronta Liliana por falta de respeito
03:55

Casa ao limite: Dylan e Bruno explodem e Inês confronta Liliana por falta de respeito

18:54
Pedro Jorge e Marisa acendem paixão no quarto azul: «Até tenho medo que nos apanhem»
03:59

Pedro Jorge e Marisa acendem paixão no quarto azul: «Até tenho medo que nos apanhem»

18:49
Caça aos segredos intensifica-se: Leandro e Pedro Jorge fazem revelações surpreendentes
02:44

Caça aos segredos intensifica-se: Leandro e Pedro Jorge fazem revelações surpreendentes

18:39
Dylan enfrenta Pedro Jorge e acusações disparam em conversa tensa após noite de confronto
03:51

Dylan enfrenta Pedro Jorge e acusações disparam em conversa tensa após noite de confronto

18:30
Vestidos, ciúmes e provocações: drama entre Pedro Jorge e Marisa volta a incendiar o jogo
04:26

Vestidos, ciúmes e provocações: drama entre Pedro Jorge e Marisa volta a incendiar o jogo

18:27
Os Reis da Treta atacam rivais e definem estratégias: ignorar Liliana e prever expulsões
03:19

Os Reis da Treta atacam rivais e definem estratégias: ignorar Liliana e prever expulsões

18:19
Bruno reprova conselho de Marisa e Pedro Jorge condena atitude da mulher
04:00

Bruno reprova conselho de Marisa e Pedro Jorge condena atitude da mulher

18:09
Dylan faz ameaças e Bruno alerta: «É o caminho mais parvo e mais fácil»
01:38

Dylan faz ameaças e Bruno alerta: «É o caminho mais parvo e mais fácil»

17:28
Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa
03:18

Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa

17:27
Pedro Jorge e Ana entram em confronto: «Perde-se no meio do discurso»
09:09

Pedro Jorge e Ana entram em confronto: «Perde-se no meio do discurso»

Separada, Alice Alves responde à 'pergunta de um milhão': «A porta está fechada»?

  Secret Story
  Hoje às 16:53
Separada, Alice Alves responde à 'pergunta de um milhão': «A porta está fechada»?

Alice Alves quebrou o silêncio sobre a separação do chef Carlos Afonso.

Alice Alves anunciou recentemente a separação do chef Carlos Afonso e esta terça-feira esteve no programa 'Dois às 10' da TVI, onde quebrou o silêncio sobre esta nova fase da sua vida. 

A certa altura da conversa, Cláudio Ramos quis saber se havia hipótese de uma reconciliação: «Há possibilidade de a história voltar a ser escrita outra vez a porta está fechada?», perguntou o apresentador. 

«Não sei, nunca digas nunca, mas eu acho que não. Acho que estamos bem resolvidos os dois, estamos em caminhos diferentes, mas unidos pela Benny sempre, isso é o mais importante», respondeu Alice Alves. 

Motivos da separação

Alice Alves fez revelações inéditas sobre os motivos do fim da relação com Carlos Afonso: «A pessoa vai percebendo que há um afastamento, há divergências, formas diferentes de estar e de pensar e foi uma decisão mútua». 

«Chegámos à conclusão de que a amizade está lá e continua lá, continuamos a falar imenso. Estamos a fazer o que sabemos que é melhor para todos», contou.

A apresentadora acrescentou: «No nosso caso não (há arrependimento) porque nós tentámos tudo, isto já foi no início do ano e mesmo antes disso já tínhamos tentado uma data de coisas que achávamos que fazia sentido tentar e experimentar e chegámos à conclusão de que não». 

«Então pronto vamos continuar a ser felizes de outra forma, mas amigos sempre (...) A amizade continua, não houve uma rutura, não houve ninguém que estivesse mal, nem eu com ele, nem ele comigo, simplesmente percebemos que temos visões diferentes, objetivos diferentes e caminhos diferentes», rematou Alice Alves. 

 

Silêncio quebrado! As confissões inéditas de Alice Alves sobre a separação: «Tentámos tudo»

É oficial. Alice Alves e Carlos Afonso estão separados: mas há um detalhe que ninguém esperava
Temas: Alice Alves Carlos Afonso

Fora da Casa

Após alegada separação de Daniel Gregório, Liliana Filipa continua projeto que era o sonho dos dois

Após alegada separação de Daniel Gregório, Liliana Filipa continua projeto que era o sonho dos dois

Há 2h e 11min
Após comentários polémicos sobre AVC Nuno Markl, Gustavo Santos leva resposta afiada de Bruno de Carvalho

Após comentários polémicos sobre AVC Nuno Markl, Gustavo Santos leva resposta afiada de Bruno de Carvalho

Há 3h e 29min
Depois de reatar com o 'ex', Carolina Braga surpreende com mensagem para Diogo Bordin

Depois de reatar com o 'ex', Carolina Braga surpreende com mensagem para Diogo Bordin

Hoje às 17:30
Cláudio Ramos 'encosta' Carolina Braga à parede: a resposta sobre Diogo Bordin que ninguém esperava

Cláudio Ramos 'encosta' Carolina Braga à parede: a resposta sobre Diogo Bordin que ninguém esperava

Hoje às 17:29
Bárbara Parada radiante com a chegada de bebé: «Ansiosa por te conhecer»

Bárbara Parada radiante com a chegada de bebé: «Ansiosa por te conhecer»

Hoje às 17:24
Após emagrecimento, Noélia responde a crítica sobre flacidez e mostra-se em lingerie

Após emagrecimento, Noélia responde a crítica sobre flacidez e mostra-se em lingerie

Hoje às 16:25
Mais Vistos

Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa
03:18

Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa

Hoje às 17:28
Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito
03:30

Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito

Há 1h e 9min
Um carro de luxo: a bomba de 248 mil euros de uma ex-concorrente que deixou todos de boca aberta

Um carro de luxo: a bomba de 248 mil euros de uma ex-concorrente que deixou todos de boca aberta

Hoje às 13:21
Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

Hoje às 09:44
Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Hoje às 11:43
Notícias

Após alegada separação de Daniel Gregório, Liliana Filipa continua projeto que era o sonho dos dois

Após alegada separação de Daniel Gregório, Liliana Filipa continua projeto que era o sonho dos dois

Há 2h e 11min
Após comentários polémicos sobre AVC Nuno Markl, Gustavo Santos leva resposta afiada de Bruno de Carvalho

Após comentários polémicos sobre AVC Nuno Markl, Gustavo Santos leva resposta afiada de Bruno de Carvalho

Há 3h e 29min
De férias, Maria Botelho Moniz ruma a um dos destinos mais luxuosos do mundo em ótima companhia

De férias, Maria Botelho Moniz ruma a um dos destinos mais luxuosos do mundo em ótima companhia

Há 3h e 42min
Depois de reatar com o 'ex', Carolina Braga surpreende com mensagem para Diogo Bordin

Depois de reatar com o 'ex', Carolina Braga surpreende com mensagem para Diogo Bordin

Hoje às 17:30
Cláudio Ramos 'encosta' Carolina Braga à parede: a resposta sobre Diogo Bordin que ninguém esperava

Cláudio Ramos 'encosta' Carolina Braga à parede: a resposta sobre Diogo Bordin que ninguém esperava

Hoje às 17:29
EXCLUSIVOS

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

Ontem às 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

Ontem às 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

Ontem às 00:16
Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos
07:22

Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos

23 nov, 22:43
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

20 nov, 02:48
TVI Reality

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

Ontem às 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

Ontem às 00:29
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana
03:44

Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana

Ontem às 00:18
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
02:58

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

23 nov, 22:07
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

20 nov, 02:43
Outros Sites

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Há 3h e 27min
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Hoje às 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Hoje às 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Hoje às 10:24
Com o noivo e o filho, Maria Botelho Moniz volta ao destino que mudou a sua vida

Com o noivo e o filho, Maria Botelho Moniz volta ao destino que mudou a sua vida

Hoje às 10:06
