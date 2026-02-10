Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

Alice Alves, apresentadora da TVI, partilhou recentemente um vídeo onde revelou estar a atravessar um período desafiante relacionado com a sua saúde gastrointestinal. Durante vários meses, a comunicadora enfrentou sintomas persistentes que se foram agravando, enquanto aguardava por um diagnóstico médico.

«Durante meses esperei por um diagnóstico, enquanto os sintomas gastrointestinais se agravavam. Sabia que precisava de agir», afirmou no comunicado que acompanhou o vídeo.

Foi nesse contexto que surgiu a Team Macau, que passou a integrar a sua rotina diária. Segundo Alice Alves, este apoio permitiu-lhe viver de forma mais tranquila, mesmo cumprindo todas as restrições recomendadas pela sua médica.

A apresentadora sublinha que, apesar das limitações associadas a uma possível condição gastrointestinal, é possível manter qualidade de vida. «Ter uma condição gastrointestinal não tem de limitar a tua vida. E a Team Macau provou-me isso», concluiu.