Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias

Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias - Big Brother

Alice Alves voltou a surpreender os seguidores ao partilhar uma receita simples, leve e perfeita para qualquer ocasião. Há um ingrediente inesperado que transforma este clássico bolo de iogurte, mas poucos vão adivinhar qual é.

Alice Alves decidiu contemplar os seus seguidores com duas boas notícias. A primeira? O sol vai finalmente dar tréguas. A segunda é ainda mais doce: uma receita de bolo simples, rápida e mais leve, perfeita para fazer em casa.

O grande segredo está no aroma tropical que faz toda a diferença, o coco. Presente tanto no iogurte como no óleo utilizado, este ingrediente transforma um clássico bolo de iogurte numa versão mais aromática, fofa e irresistível.

Bolo de iogurte e coco

Ingredientes:

  • 1 medida de óleo de coco
  • 2 medidas de açúcar amarelo
  • 2 iogurtes com aroma a coco
  • 4 ovos inteiros
  • 3 medidas de farinha
  • 2 colheres de sobremesa de fermento

Preparação:

  • Bate o açúcar com o óleo.
  • Junta os iogurtes com aroma a coco e mistura.
  • Adiciona os ovos.
  • Envolve a farinha juntamente com o fermento.
  • Unta a forma com manteiga ou usa papel vegetal (ou unta o papel vegetal com manteiga e açúcar) verte a massa.
  • Leva ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 25 a 30 minutos.

Nota: Usa os copos do iogurte como medida

