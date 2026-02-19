Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias

Alice Alves decidiu contemplar os seus seguidores com duas boas notícias. A primeira? O sol vai finalmente dar tréguas. A segunda é ainda mais doce: uma receita de bolo simples, rápida e mais leve, perfeita para fazer em casa.
O grande segredo está no aroma tropical que faz toda a diferença, o coco. Presente tanto no iogurte como no óleo utilizado, este ingrediente transforma um clássico bolo de iogurte numa versão mais aromática, fofa e irresistível.
Bolo de iogurte e coco
Ingredientes:
- 1 medida de óleo de coco
- 2 medidas de açúcar amarelo
- 2 iogurtes com aroma a coco
- 4 ovos inteiros
- 3 medidas de farinha
- 2 colheres de sobremesa de fermento
Preparação:
- Bate o açúcar com o óleo.
- Junta os iogurtes com aroma a coco e mistura.
- Adiciona os ovos.
- Envolve a farinha juntamente com o fermento.
- Unta a forma com manteiga ou usa papel vegetal (ou unta o papel vegetal com manteiga e açúcar) verte a massa.
- Leva ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 25 a 30 minutos.
Nota: Usa os copos do iogurte como medida