Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias

Alice Alves decidiu contemplar os seus seguidores com duas boas notícias. A primeira? O sol vai finalmente dar tréguas. A segunda é ainda mais doce: uma receita de bolo simples, rápida e mais leve, perfeita para fazer em casa.

O grande segredo está no aroma tropical que faz toda a diferença, o coco. Presente tanto no iogurte como no óleo utilizado, este ingrediente transforma um clássico bolo de iogurte numa versão mais aromática, fofa e irresistível.

Bolo de iogurte e coco

Ingredientes:

1 medida de óleo de coco

2 medidas de açúcar amarelo

2 iogurtes com aroma a coco

4 ovos inteiros

3 medidas de farinha

2 colheres de sobremesa de fermento

Preparação:

Bate o açúcar com o óleo.

Junta os iogurtes com aroma a coco e mistura.

Adiciona os ovos.

Envolve a farinha juntamente com o fermento.

Unta a forma com manteiga ou usa papel vegetal (ou unta o papel vegetal com manteiga e açúcar) verte a massa.

Leva ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 25 a 30 minutos.

Nota: Usa os copos do iogurte como medida