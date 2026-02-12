À espera de diagnóstico, apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Os sintomas agravaram-se...»

Alice Alves está à espera de um diagnóstico médico, depois de ter começado a sentir fortes dores de estômago que a alarmaram. Agora, a apresentadora da TVI regressou às redes sociais para atualizar o seu estado de saúde, uma vez que tem recebido várias mensagens de preocupação.

«Eu estou bem, sinto-me bem», começou por dizer, num vídeo partilhado nos stories do Instagram. «Tenho alguns sintomas que não são de agora, já são de há muitos anos, mas simplesmente ultimamente agravaram-se», acrescentou.

Alice Alves revelou que tem sido acompanhada por uma médica e por uma nutricionista da equipa Team Macau, e contou ainda que estão a ser feitas «análises cirúrgicas para chegarmos ao diagnóstico certo».

Neste momento, a apresentadora do Diário de fim de semana da 1ª Companhia explicou que está à espera do resultado. «Já só me falta o resultado de uma análise para despistarmos se será uma condição ou outra (…) depois é só adaptar o plano alimentar e está tudo certo», completou.