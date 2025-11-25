Silêncio quebrado! As confissões inéditas de Alice Alves sobre a separação: «Tentámos tudo»

Alice Alves anunciou recentemente a separação do chef Carlos Afonso e esta terça-feira esteve no programa 'Dois às 10' da TVI, onde quebrou o silêncio sobre esta nova fase da sua vida, com revelações inéditas sobre os motivos do fim.

«A pessoa vai percebendo que há um afastamento, há divergências, formas diferentes de estar e de pensar e foi uma decisão mútua. Chegámos à conclusão de que a amizade está lá e continua lá, continuamos a falar imenso. Estamos a fazer o que sabemos que é melhor para todos», contou.

A apresentadora acrescentou: «No nosso caso não (há arrependimento) porque nós tentámos tudo, isto já foi no início do ano e mesmo antes disso já tínhamos tentado uma data de coisas que achávamos que fazia sentido tentar e experimentar e chegámos à conclusão de que não».

«Então pronto vamos continuar a ser felizes de outra forma, mas amigos sempre (...) A amizade continua, não houve uma rutura, não houve ninguém que estivesse mal, nem eu com ele, nem ele comigo, simplesmente percebemos que temos visões diferentes, objetivos diferentes e caminhos diferentes», rematou Alice Alves.