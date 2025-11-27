Cristina Ferreira e Cláudio Ramos reagem à morte de ator português: «Um cancro muito agressivo...»

O ator Almeno Gonçalves morreu nesta quinta-feira, 27 de novembro, aos 66 anos, vítima de um cancro no cólon. A notícia foi tema na Atualidade do Dois às 10 e Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não ficaram indiferentes.

«Acabamos a nossa Atualidade, infelizmente, com uma notícia triste. O ator Almeno Gonçalves, que tanto viu em muitos dos projetos aqui da TVI, morreu hoje», revelou Cristina Ferreira, deixando Cláudio Ramos muito surpreendido com a notícia.

«Morreu vítima de um cancro muito agressivo nos últimos tempos e, por isso mesmo, o Almeno acaba por deixar-nos hoje fisicamente. Ficam os seus projetos e as memórias de quem com ele trabalhou. Um abraço e os nossos sentidos pêsames para a família», adiantou.

Veja aqui o momento: