Esta cara conhecida já nos habituou aos looks mais giros e sensuais. Este vestido não foge à regra e tem tanto de ousado como de elegante

Ana Baptista partilhou uma fotografia onde surge com um vestido ousado e elegante, e os elogios não tardaram a multiplicar-se.

A peça, com padrão leopardo, destaca-se pelo corte justo e pelo tecido fluido, que acompanha a silhueta de Ana Baptista sem perder a leveza. Mas são os detalhes mais arrojados que tornam o look impossível de ignorar.

Com as costas totalmente abertas e um decote profundo, o vestido não deixa de lado a elegância. A ex-concorrente mostrou, assim, uma vez mais, que não tem medo de arriscar nas suas escolhas.

A fotografia rapidamente chamou a atenção dos seguidores e a caixa de comentários encheu-se de elogios. «Perfeita», «linda» e “A minha modelo preferida” são alguns dos comentários que se podem encontrar, com os fãs rendidos ao visual da ex-concorrente.