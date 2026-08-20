Esta cara conhecida já nos habituou aos looks mais giros e sensuais. Este vestido não foge à regra e tem tanto de ousado como de elegante

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Ana Baptista arrasa com vestido ousado e elegante e deixa a internet rendida ao look. A ex-concorrente voltou a dar nas vistas nas redes sociais e, desta vez, foi o visual escolhido que conquistou todas as atenções.

Ana Baptista partilhou uma fotografia onde surge com um vestido ousado e elegante, e os elogios não tardaram a multiplicar-se.

A peça, com padrão leopardo, destaca-se pelo corte justo e pelo tecido fluido, que acompanha a silhueta de Ana Baptista sem perder a leveza. Mas são os detalhes mais arrojados que tornam o look impossível de ignorar.

Com as costas totalmente abertas e um decote profundo, o vestido não deixa de lado a elegância. A ex-concorrente mostrou, assim, uma vez mais, que não tem medo de arriscar nas suas escolhas.

A fotografia rapidamente chamou a atenção dos seguidores e a caixa de comentários encheu-se de elogios. «Perfeita», «linda» e “A minha modelo preferida” são alguns dos comentários que se podem encontrar, com os fãs rendidos ao visual da ex-concorrente.

Veja a publicação.

 

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