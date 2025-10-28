Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Ao Minuto

19:55
Dylan declara-se a Inês? Veja a confissão do concorrente - Big Brother
03:06

Dylan declara-se a Inês? Veja a confissão do concorrente

19:48
Apanhados? Bruna enfrenta colegas durante sessão de má-língua sobre ela - Big Brother
05:37

Apanhados? Bruna enfrenta colegas durante sessão de má-língua sobre ela

19:36
«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa - Big Brother
04:48

«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa

19:18
Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas» - Big Brother
02:09

Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas»

19:07
Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável - Big Brother
00:24

Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável

19:05
«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge - Big Brother
04:47

«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge

18:58
No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si - Big Brother
02:25

No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si

18:47
Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra» - Big Brother
02:37

Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra»

18:42
Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana - Big Brother
03:44

Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana

18:35
Clima de flirt? Bruno Simão e Marisa Susana trocam provocações - Big Brother
03:56

Clima de flirt? Bruno Simão e Marisa Susana trocam provocações

18:30
Explosão de ciúmes? Marisa e Pedro Jorge protagonizam discussão acesa - Big Brother
03:03

Explosão de ciúmes? Marisa e Pedro Jorge protagonizam discussão acesa

18:18
«Tu nem estás a ouvir o que estás a dizer»: Pedro Jorge e Marisa voltam a desentender-se - Big Brother
02:45

«Tu nem estás a ouvir o que estás a dizer»: Pedro Jorge e Marisa voltam a desentender-se

18:08
Confronto ao rubro: Liliana desafia Dylan e o clima explode - Big Brother
03:15

Confronto ao rubro: Liliana desafia Dylan e o clima explode

18:01
«É a falar que as coisas se resolvem»: Fábio reage a atitude de Liliana - Big Brother
03:09

«É a falar que as coisas se resolvem»: Fábio reage a atitude de Liliana

17:59
Missão contra Fábio traz “recompensa” inesperada - Big Brother
03:57

Missão contra Fábio traz “recompensa” inesperada

17:57
«Aqui contradizes-te»: Pedro Jorge aconselha Liliana contra Fábio - Big Brother
06:35

«Aqui contradizes-te»: Pedro Jorge aconselha Liliana contra Fábio

17:33
A casa virou-se contra Fábio? Saiba tudo o que aconteceu - Big Brother
09:57

A casa virou-se contra Fábio? Saiba tudo o que aconteceu

16:52
Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro - Big Brother
03:57

Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro

16:44
Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações - Big Brother
06:28

Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações

16:22
Pedro Jorge lança ideia marota a Marisa - Big Brother
03:49

Pedro Jorge lança ideia marota a Marisa

15:42
«Era isto que ele queria»: Ana Cristina intervém após a discussão e deixa conselhos à amiga - Big Brother
02:46

«Era isto que ele queria»: Ana Cristina intervém após a discussão e deixa conselhos à amiga

15:39
Leandro perde a paciência com Raquel: «Eu digo o que me apetecer» - Big Brother
04:45

Leandro perde a paciência com Raquel: «Eu digo o que me apetecer»

15:32
«Transgénero, doença rara ou doação de óvulos»: Sem saberem, concorrentes estão perto de dois segredos - Big Brother
06:54

«Transgénero, doença rara ou doação de óvulos»: Sem saberem, concorrentes estão perto de dois segredos

15:29
«São mesmo ridículas»: Bruno Simão arrasa concorrentes - Big Brother
02:50

«São mesmo ridículas»: Bruno Simão arrasa concorrentes

15:25
Bruna decifra pista e está perto de segredo: «Doação de esperma ou de óvulos» - Big Brother
07:51

Bruna decifra pista e está perto de segredo: «Doação de esperma ou de óvulos»

Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

  • Secret Story
  • Há 1h e 40min
Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...» - Big Brother
Ana Barbosa

Ana Barbosa explica ausência das redes sociais e garante: “Não estou separada!”

Ana Barbosa, 46 anos, vencedora do “Big Brother 2021, recorreu às redes sociais para esclarecer o motivo da sua ausência nos últimos tempos. Num desabafo sincero, a ex-concorrente começou por admitir que tem estado “desaparecida”, mas apenas do mundo digital.


«Às vezes não apetece, não apetece vir aqui, não apetece postar nada por postar, não apetece fazer scroll… NÃO APETECE PRONTO! Só apetece viver sem telemóveis», escreveu nos stories.

Perante as várias mensagens de seguidores preocupados, Ana fez questão de tranquilizar os fãs: “Não estou separada! NÃO! Recebi muitas mensagens a perguntar isso por causa do último post e de não ter vindo mais aqui desde esse dia. Confirmo que estou bem! Estou feliz!”

A ex-concorrente do reality show da TVI deixou ainda um recado para quem quiser acompanhá-la em direto: “E para quem me quiser ver em antena e em direto já sabe, CMTV, de segunda a sexta, na Tarde das Estrelas.”

A publicação terminou com uma mensagem carinhosa: “Um beijinho e até já!”

A ex-concorrente esteve dia 1 de outubro, no programa “Dois às 10”, à conversa com Cristina Ferreira, onde recordou momentos marcantes da sua passagem pelo reality show e falou sobre os novos desafios da sua vida pessoal e profissional.

A também comentadora surpreendeu ao revelar que decidiu investir o prémio de 52.000 euros, conquistado no programa da TVI, na criação de um novo projeto. “Só agora é que comecei a mexer nos 52.000€ que eu ganhei, engraçado, para construir a minha marca”, confessou.

Trata-se da “Ana Barbosa Brand”, marca própria que nasce da vontade de desenvolver produtos criados por si. A ex-concorrente apresentou já um perfume e uma linha de óculos, assumindo-se muito emocionada por dar a conhecer este novo passo em televisão nacional.

Veja o momento ao minuto 01:58 da entrevista em “Dois às 10”.

 

A participação de Ana Barbosa no Big Brother 2021

Ana Barbosa foi uma das concorrentes mais marcantes do “Big Brother 2021”, conquistando o público com a sua personalidade intensa, emotiva e autêntica. Ao longo da competição, destacou-se pela capacidade de enfrentar desafios, lidar com conflitos e, sobretudo, mostrar a sua história de vida, que emocionou milhares de telespetadores.

A sua postura genuína e determinada levou-a a conquistar a maioria dos votos na grande final, tornando-se assim a grande vencedora da edição e arrecadando o prémio de 52.000 euros, que agora investe na sua nova marca pessoal.

Recorde, no vídeo em baixo, um momento da ex-concorrente no formato. 

 

Em cima, espreite as galerias de imagens de Ana Barbosa, que preparámos para si.

Ana Barbosa

