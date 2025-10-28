Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Ana Barbosa, 46 anos, vencedora do “Big Brother 2021”, recorreu às redes sociais para esclarecer o motivo da sua ausência nos últimos tempos. Num desabafo sincero, a ex-concorrente começou por admitir que tem estado “desaparecida”, mas apenas do mundo digital.



«Às vezes não apetece, não apetece vir aqui, não apetece postar nada por postar, não apetece fazer scroll… NÃO APETECE PRONTO! Só apetece viver sem telemóveis», escreveu nos stories.

Perante as várias mensagens de seguidores preocupados, Ana fez questão de tranquilizar os fãs: “Não estou separada! NÃO! Recebi muitas mensagens a perguntar isso por causa do último post e de não ter vindo mais aqui desde esse dia. Confirmo que estou bem! Estou feliz!”

A ex-concorrente do reality show da TVI deixou ainda um recado para quem quiser acompanhá-la em direto: “E para quem me quiser ver em antena e em direto já sabe, CMTV, de segunda a sexta, na Tarde das Estrelas.”

A publicação terminou com uma mensagem carinhosa: “Um beijinho e até já!”

A ex-concorrente esteve dia 1 de outubro, no programa “Dois às 10”, à conversa com Cristina Ferreira, onde recordou momentos marcantes da sua passagem pelo reality show e falou sobre os novos desafios da sua vida pessoal e profissional.

A também comentadora surpreendeu ao revelar que decidiu investir o prémio de 52.000 euros, conquistado no programa da TVI, na criação de um novo projeto. “Só agora é que comecei a mexer nos 52.000€ que eu ganhei, engraçado, para construir a minha marca”, confessou.

Trata-se da “Ana Barbosa Brand”, marca própria que nasce da vontade de desenvolver produtos criados por si. A ex-concorrente apresentou já um perfume e uma linha de óculos, assumindo-se muito emocionada por dar a conhecer este novo passo em televisão nacional.

Veja o momento ao minuto 01:58 da entrevista em “Dois às 10”.

A participação de Ana Barbosa no Big Brother 2021

Ana Barbosa foi uma das concorrentes mais marcantes do “Big Brother 2021”, conquistando o público com a sua personalidade intensa, emotiva e autêntica. Ao longo da competição, destacou-se pela capacidade de enfrentar desafios, lidar com conflitos e, sobretudo, mostrar a sua história de vida, que emocionou milhares de telespetadores.

A sua postura genuína e determinada levou-a a conquistar a maioria dos votos na grande final, tornando-se assim a grande vencedora da edição e arrecadando o prémio de 52.000 euros, que agora investe na sua nova marca pessoal.

Recorde, no vídeo em baixo, um momento da ex-concorrente no formato.