Irreconhecível! Ana Barbosa choca ao partilhar fotos em biquini e faz uma revelação: «Esse sempre foi o porquê»

Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021, surpreendeu os seus seguidores do Instagram, com duas fotografias antigas suas em jovem, a vestir um biquíni, numa altura em que trabalhava como modelo.

Aproveitou para recordar algumas perguntas que lhe colocavam quando saiu do Big Brother e esclareceu muitas dúvidas: «Porque nunca ias de biquíni para a piscina do BB e estavas sempre vestida? Porque não tens nenhuma foto em fato de banho?»

Na publicação, aproveitou para explicar tudo: «Era manequim, sentia só um bocadinho menos de vergonha de mostrar a minha barriga (como vocês todos sabem, tenho um complexo enorme com ela… até mesmo quando trabalhava como modelo). Então agora depois das minhas operações, gravidez, etc. Esse sempre foi o porquê!»

Veja a publicação e percorra a galeria para ver Ana Barbosa 23 anos mais jovem!

De recordar que Ana Barbosa tornou-se uma das concorrentes mais marcantes dos reality shows em Portugal. Estreou-se em 2021 no Big Brother com o mesmo nome, edição que conseguiu vencer.

Em 2022 entrou num Desafio Final e em 2024 voltou a entrar num outro, o último até agora, onde chegou à final. Inicialmente, Ana Barbosa vivia na Suíça, mas acabou por se mudar para Portugal onde vive atualmente.

Mas nem só de mudanças de país vive Ana Barbosa. Houve também muitas mudanças de visual nos últimos anos. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e surpreenda-se com os vários looks da ex-concorrente.