Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar

Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar - Big Brother

Ana Barbosa revela no “Dois às 10” que só agora começou a usar o prémio de 52.000€ do Big Brother 2021. A vencedora investiu o dinheiro na sua marca própria, “Ana Barbosa Brand”.

Ana Barbosa, 46 anos, vencedora do “Big Brother 2021, esteve esta quarta-feira, 1 de outubro, no programa “Dois às 10”, à conversa com Cristina Ferreira, onde recordou momentos marcantes da sua passagem pelo reality show e falou sobre os novos desafios da sua vida pessoal e profissional.

A também comentadora surpreendeu ao revelar que decidiu investir o prémio de 52.000 euros, conquistado no programa da TVI, na criação de um novo projeto. “Só agora é que comecei a mexer nos 52.000€ que eu ganhei, engraçado, para construir a minha marca”, confessou.

Trata-se da “Ana Barbosa Brand”, marca própria que nasce da vontade de desenvolver produtos criados por si. A ex-concorrente apresentou já um perfume e uma linha de óculos, assumindo-se muito emocionada por dar a conhecer este novo passo em televisão nacional.

Veja o momento ao minuto 01:58 da entrevista em “Dois às 10”.

 

A participação de Ana Barbosa no Big Brother 2021

Ana Barbosa foi uma das concorrentes mais marcantes do “Big Brother 2021”, conquistando o público com a sua personalidade intensa, emotiva e autêntica. Ao longo da competição, destacou-se pela capacidade de enfrentar desafios, lidar com conflitos e, sobretudo, mostrar a sua história de vida, que emocionou milhares de telespetadores.

A sua postura genuína e determinada levou-a a conquistar a maioria dos votos na grande final, tornando-se assim a grande vencedora da edição e arrecadando o prémio de 52.000 euros, que agora investe na sua nova marca pessoal.

Recorde, no vídeo em baixo, um momento da ex-concorrente no formato. 

 

Em cima, espreite as galerias de imagens de Ana Barbosa, que preparámos para si.

Ana Barbosa Big Brother 2021 Vencedora Ex-concorrente Prémio

