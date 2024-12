Ana Barbosa conta história com concorrente do Secret Story: «A forma como ele foi ter comigo...»

Heitor implacável com Diogo Alexandre: «Inovarmos na argumentação e dizer zero... mais vale dizer o mesmo»

Ana Barbosa, ex-concorrente do Big Brother, recorreu às redes sociais para partilhar uma história que se passou com ela e um concorrente da atual edição do Secret Story - Casa dos Segredos: Heitor Nunes.

Numa partilha nas stories do Insagram, Ana Barbosa escreveu: «Sabem quem é? Estava eu muito bem no Rock in Rio a curtir com o Ricardo, quando um rapaz simpático, educado e muito querido pediu-me para tirar uma foto comigo!».

«Lembro-me como se fosse hoje! A forma como ele foi ter comigo... e esta foto chegou-me às mãos. Há quem o chame planta, eu própria o fiz, mas uma coisa é certa: não me vou esquecer da alma e da luz que ele me transmitiu naquele dia. Vai, miúdo», concluiu Ana Barbosa naquela rede social.

Veja a partilha em baixo: