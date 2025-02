Inesperado: Após adotar corte radical, Ana Barbosa mostra-se novamente de cabelo comprido

Surpreendente! As maiores transformações de sempre da história dos realities: Será que as vai reconhecer?

Do tradicional ao extravagante e radical: Veja a surpreendente evolução dos looks de Ana Barbosa

Ana Barbosa surpreendeu os seguidores ao mostrar-se novamente de cabelo comprido, após adotar um visual radical de cabelo curto.

No vídeo partilhado no Instagram, a ex-concorrente do Big Brother pregou uma pequena partida e usou uma peruca para fingir que tinha voltado ao cabelo comprido, mas tudo não passou de uma brincadeira.

De recordar que Ana Barbosa tornou-se uma das concorrentes mais marcantes dos reality shows em Portugal. Estreou-se em 2021 no Big Brother com o mesmo nome, edição que conseguiu vencer.

Em 2022 entrou num Desafio Final e em 2024 voltou a entrar num outro, o último até agora, onde chegou à final. Inicialmente, Ana Barbosa vivia na Suíça, mas acabou por se mudar para Portugal onde vive atualmente.

Mas nem só de mudanças de país vive Ana Barbosa. Houve também muitas mudanças de visual nos últimos anos. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e surpreenda-se com os vários looks da ex-concorrente.