Profissão de Ana Batista é tudo menos aquilo que se pensava. Descubra o outro lado da vida da concorrente do Secret Story

Antes de entrar no universo dos reality shows da TVI, Ana Batista já tinha uma vida profissional bem definida longe das câmaras.

A concorrente do Secret Story trabalha como esteticista, profissão que exerce há vários anos e que muitos fãs ainda não sabiam. E talvez seja o motivo pelo qual a concorrente se apresenta sempre de forma exímia, com um especial cuidado pela imagem pessoal.

Apesar da ligação ao mundo da beleza, Ana sempre alimentou um grande sonho: participar num reality show. Esse objetivo acabou por tornar-se realidade quando entrou no Secret Story 9, edição em que esteve muito perto da grande final.

Descrita como uma mulher independente e segura de si, a concorrente assume que ainda não encontrou a pessoa certa, embora admita ter um gosto muito específico no que toca aos homens. Altos, morenos e tatuados são o seu “tipo” ideal.

Fora da televisão, Ana considera-se também bastante organizada e cheia de manias, embora garanta que sabe rir de si própria.

Durante a primeira participação no reality show, destacou-se pela frontalidade e pelas opiniões sem filtro. Agora, ao entrar no Secret Story – Desafio Final, prometeu mostrar um lado ainda mais competitivo, estratégico e provocador.