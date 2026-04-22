Entrou no Secret Story com o vício das cirurgias plásticas. Hoje já é mãe e não vai acreditar como está

Em setembro de 2016, o público português conheceu Ana Carolina, concorrente da sexta edição de Secret Story – Casa dos Segredos. A jovem entrou com um segredo que não passou despercebido — “sou viciada em cirurgias plásticas” — e rapidamente se tornou tema de conversa dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Determinada, confiante e sempre muito consciente da sua imagem, Ana Carolina destacou-se pela frontalidade com que falava das suas escolhas estéticas. Na altura, a sua relação com as cirurgias plásticas gerou curiosidade e debate, dividindo opiniões entre os fãs do programa.

Passada quase uma década, a vida da ex-concorrente tomou um rumo bem diferente — e muito mais discreto. Longe das polémicas e da exposição mediática intensa, Ana Carolina reinventou-se.

Hoje, aos olhos de quem a acompanha nas redes sociais, especialmente através da sua página de Instagram, encontramos uma mulher mais serena, focada na família e numa nova fase da vida: a maternidade. Ana Carolina é agora mãe de um menino, que se tornou o centro do seu mundo.

As imagens que partilha mostram uma transformação não apenas física, mas também emocional. Embora mantenha o cuidado com a aparência, a ex-concorrente apresenta um estilo mais natural e uma atitude mais tranquila, refletindo uma maturidade que contrasta com a jovem irreverente que entrou na casa em 2016.

De figura polémica a mãe dedicada, Ana Carolina prova que o tempo pode trazer mudanças profundas. Dez anos depois de “Secret Story 6”, a sua história é um exemplo de crescimento pessoal e reinvenção — longe dos holofotes, mas perto daquilo que realmente importa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Ana Carolina.