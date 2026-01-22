Foi uma das concorrentes mais controversas do Big Brother. Agora revela o segredo para combater a ansiedade

Trocou o Brasil por Portugal para participar no reality-show mais conhecido do mundo, o Big Brother, neste caso na edição de 2020, que marcou o regresso do formato à TVI. Na casa mais vigiada do País defendeu muitas causas e fez valer as suas posições - muitas vezes controversas - e quando saiu do programa regressou ao seu País.

Falamos claro de Ana Catharina, que vive atualmente na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, onde partilha vários registos fotográficos, mas também pensamentos e reflexões. O último tem a ansiedade como tema e é uma espécie de guia para combater este problema, que afeta muita gente.

«Um dos meus principais remédios para ansiedade é a ROTINA. Logo que eu vejo que estou muito ansiosa querendo fazer muitas mudanças drásticas por conta da cabeça que não para, eu respiro, volto para ela e combino comigo “depois que você corrigir toda a sua rotina, você decide”», escreveu numa publicação no Instagram.

A jovem continuou: «Começo corrigindo o horário que eu durmo. Oito, nove horas da noite já estou deitada. Acordo 6h, medito pelo menos vinte minutos, faço 15 minutos de yoga, tomo suco verde ao invés de café e já vou para academia. Corro para dar um mergulho na praia e aí então meu dia começa. Como saudável, sem dieta maluca!».

«Depois de duas semanas assim eu reflito e me pergunto se as mudanças que eu quero fazer na minha vida são realmente desejos ou eram apenas fuga de uma condição ansiosa. A gente não consegue controlar a vida, o capitalismo ou os outros, mas a gente precisa e pode ter o controle da nossa própria rotina», rematou.

