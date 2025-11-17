Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa

Após ser expulsa da Casa dos Segredos, Ana Cristina esteve esta manhã no programa Dois às 10, onde conversou com Cláudio Ramos sobre os últimos acontecimentos que envolveram Pedro e Marisa. A ex-concorrente confessou que continua «chocada» com o segredo que o casal esconde dentro da casa.

Durante a entrevista, Ana Cristina afirmou considerar Pedro um melhor jogador do que Marisa, destacando que «há muito mais de bom no Pedro». No entanto, criticou a postura da concorrente: «A Marisa deixou-se manipular pelo Pedro».

A ex-participante foi ainda mais longe ao comentar a relação do casal dentro do jogo: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal, é porque a Marisa é tonta. Vale tudo?»

Sobre a importância das estratégias no reality show, Ana Cristina sublinhou: «Temos que ser jogadores (…) o nosso jogador é a base da nossa essência». Garantiu, contudo, que no caso de Pedro, não se trata apenas de jogo: muitas das suas atitudes, afirmou, «estão na base da sua essência».

Apesar das críticas, Ana Cristina não deixou de reconhecer mérito ao concorrente: acredita que Pedro Jorge merece ser vencedor e considera-o «um bom jogador». No entanto, reforçou a sua posição de que «manipula a mulher».