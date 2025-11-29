Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Depois de ter desistido do jogo, Bruno Simão tem mostrado uma aproximação inesperada a Marisa Susana, com quem viveu vários conflitos intensos dentro da «Casa dos Segredos». O ex-concorrente partilhou um vídeo com os «melhores momentos» ao lado da antiga rival, tentando mostrar um lado mais leve e divertido da relação.

Mas Ana Cristina não deixou a publicação passar em branco. A ex-concorrente do «Secret Story 9» reagiu de imediato e foi tudo menos branda: «Diz o Bruno “momentos divertidos com a Marisa Susana”. Poupem-me ao cinismo», escreveu.

Sem papas na língua, Ana Cristina ainda fez questão de recordar o passado turbulento entre os dois e atirou:

«Esqueceste-te dos outros momentos… que lhe quiseste dar com a mala nas trombas por causa de uma fatia de queijo.»

Veja aqui: