Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Ao Minuto

18:57
Bruna e Liliana não se calam. E Leandro também continua ‘metido ao barulho’ - Big Brother
01:48

Bruna e Liliana não se calam. E Leandro também continua ‘metido ao barulho’

18:55
Casa ‘a arder’! Bruna passa-se com Leandro e depois com Liliana e o verniz estala - Big Brother
07:24

Casa ‘a arder’! Bruna passa-se com Leandro e depois com Liliana e o verniz estala

18:48
Liliana e Leandro gritam e até as ex-concorrentes são chamadas. Bruna intervém: «Casa de malucos» - Big Brother
05:11

Liliana e Leandro gritam e até as ex-concorrentes são chamadas. Bruna intervém: «Casa de malucos»

18:41
Hilariante: Após discussão com Liliana, Leandro fala sozinho, ou melhor, com os portugueses - Big Brother
06:02

Hilariante: Após discussão com Liliana, Leandro fala sozinho, ou melhor, com os portugueses

18:35
Leandro e Liliana em discussão sem fim «Não sejas básica (…) vocês não sabem nada» - Big Brother
06:28

Leandro e Liliana em discussão sem fim «Não sejas básica (…) vocês não sabem nada»

18:29
Gritos e acusações! Leandro e Liliana têm confronto aceso: «És tão ridícula» - Big Brother
06:38

Gritos e acusações! Leandro e Liliana têm confronto aceso: «És tão ridícula»

18:19
Liliana é tema entre Pedro e Marisa: «É das pessoas com quem menos me identifico» - Big Brother
04:07

Liliana é tema entre Pedro e Marisa: «É das pessoas com quem menos me identifico»

17:59
Gritos e mais gritos: Liderança de Leandro põe os colegas ‘virados do avesso’ - Big Brother
03:17

Gritos e mais gritos: Liderança de Leandro põe os colegas ‘virados do avesso’

17:52
Carros e casas? Fábio e Liliana falam do futuro: «Vamos morando em casa dos teus pais e dos meus» - Big Brother
01:56

Carros e casas? Fábio e Liliana falam do futuro: «Vamos morando em casa dos teus pais e dos meus»

17:49
A propósito de Pedro e Marisa, Diana Lopes faz confissão: «Estou numa relação há muito tempo e…» - Big Brother
02:53

A propósito de Pedro e Marisa, Diana Lopes faz confissão: «Estou numa relação há muito tempo e…»

17:38
Concorrentes perdem a paciência com Leandro. E o momento natalício vira um verdadeiro caos - Big Brother
03:36

Concorrentes perdem a paciência com Leandro. E o momento natalício vira um verdadeiro caos

17:34
Última Hora: Alice Alves interrompe emissão para mostrar beijos quentes de Pedro e Marisa na cama - Big Brother
01:59

Última Hora: Alice Alves interrompe emissão para mostrar beijos quentes de Pedro e Marisa na cama

17:33
Diana Lopes incomodada com concorrente: «Já me está a mexer com os nervos, fico já a transpirar» - Big Brother
03:14

Diana Lopes incomodada com concorrente: «Já me está a mexer com os nervos, fico já a transpirar»

17:29
Concílio dos nomeados marcado por um acordo unânime. E tem que ver com Marisa - Big Brother
03:41

Concílio dos nomeados marcado por um acordo unânime. E tem que ver com Marisa

17:07
Comentadores implacáveis com esta concorrente: «Dedica-se à vida dos outros e tenta aparecer» - Big Brother
04:17

Comentadores implacáveis com esta concorrente: «Dedica-se à vida dos outros e tenta aparecer»

17:02
Ana não tem dúvidas: «O Leandro é o jogador que mais inferioriza e rebaixa os outros» - Big Brother
01:22

Ana não tem dúvidas: «O Leandro é o jogador que mais inferioriza e rebaixa os outros»

16:57
Má-língua na casa! Dylan arrasa Fábio e Liliana: «Não tem um pingo de verdade» - Big Brother
02:24

Má-língua na casa! Dylan arrasa Fábio e Liliana: «Não tem um pingo de verdade»

16:56
Pedro acusa Marisa e recusa justificar-se: «Não sou nenhuma máquina registadora» - Big Brother
03:26

Pedro acusa Marisa e recusa justificar-se: «Não sou nenhuma máquina registadora»

16:49
Marisa e Pedro voltam a discutir e o motivo envolve outra mulher - Big Brother
06:25

Marisa e Pedro voltam a discutir e o motivo envolve outra mulher

16:41
A sós, Pedro faz pedido especial a Marisa - Big Brother
04:08

A sós, Pedro faz pedido especial a Marisa

16:26
Leandro exclui-se de atividade e Liliana dispara farpa dura. A reação do concorrente surpreende - Big Brother
03:31

Leandro exclui-se de atividade e Liliana dispara farpa dura. A reação do concorrente surpreende

16:02
Revelação! Este foi o verdadeiro motivo pelo qual Marisa não escolheu Leandro - Big Brother
08:26

Revelação! Este foi o verdadeiro motivo pelo qual Marisa não escolheu Leandro

15:45
O amor está no ar: Liliana e Fábio vivem momento íntimo ao som de música especial - Big Brother
04:35

O amor está no ar: Liliana e Fábio vivem momento íntimo ao som de música especial

15:31
Tenso! Pedro mostra-se chateado com atitude de Bruna e Marisa dá-lhe razão - Big Brother
04:01

Tenso! Pedro mostra-se chateado com atitude de Bruna e Marisa dá-lhe razão

15:21
Ana Duarte de volta à Malveira? Música, dança e muita sensualidade invadiram a casa - Big Brother
06:52

Ana Duarte de volta à Malveira? Música, dança e muita sensualidade invadiram a casa

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

  • Secret Story
  • Há 2h e 36min
Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo» - Big Brother

Após imagens juntos que foram partilhadas por Bruno, houve quem se tenha manifestado...

Depois de ter desistido do jogo, Bruno Simão tem mostrado uma aproximação inesperada a Marisa Susana, com quem viveu vários conflitos intensos dentro da «Casa dos Segredos». O ex-concorrente partilhou um vídeo com os «melhores momentos» ao lado da antiga rival, tentando mostrar um lado mais leve e divertido da relação.

Mas Ana Cristina não deixou a publicação passar em branco. A ex-concorrente do «Secret Story 9» reagiu de imediato e foi tudo menos branda: «Diz o Bruno “momentos divertidos com a Marisa Susana”. Poupem-me ao cinismo», escreveu.

Sem papas na língua, Ana Cristina ainda fez questão de recordar o passado turbulento entre os dois e atirou:
«Esqueceste-te dos outros momentos… que lhe quiseste dar com a mala nas trombas por causa de uma fatia de queijo.»

Veja aqui:

Relacionados

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial
Temas: Ana Cristina Bruno Marisa Susana

Fora da Casa

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Há 3h e 13min
Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Há 3h e 53min
Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Hoje às 14:56
Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Hoje às 12:35
Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Ontem às 17:06
«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

Ontem às 16:20
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Há 3h e 13min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

26 nov, 09:49
Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Hoje às 14:56
Última Hora: Alice Alves interrompe emissão para mostrar beijos quentes de Pedro e Marisa na cama
01:59

Última Hora: Alice Alves interrompe emissão para mostrar beijos quentes de Pedro e Marisa na cama

Há 1h e 58min
Ver Mais

Notícias

Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Há 2h e 36min
O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Há 3h e 13min
Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Há 3h e 53min
Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Hoje às 14:56
Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Hoje às 12:35
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Há 3h e 14min
"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

Ontem às 18:21
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

26 nov, 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

25 nov, 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

25 nov, 17:50
Ver Mais Outros Sites