«Fiquei nervosa»: Ana Cristina em lágrimas após troca de ofensas intensas com Bruno

11:39
Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente
06:35

Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente

11:39
O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio
06:35

O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio

11:28
«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio
03:33

«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio

11:14
«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana
03:12

«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana

11:11
«Eu sou o dono do quarto azul!»: Leandro e Raquel num frente a frente intenso
02:43

«Eu sou o dono do quarto azul!»: Leandro e Raquel num frente a frente intenso

11:09
Marisa confronta Pedro Jorge: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?»
01:59

Marisa confronta Pedro Jorge: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?»

11:06
«És um cínico (...) é o desespero, não é?»: Raquel e Leandro entram em despique
07:01

«És um cínico (...) é o desespero, não é?»: Raquel e Leandro entram em despique

11:04
«Eu meto-me onde eu quiser nesta casa!»: Leandro começa a manhã a disparar para Raquel
07:01

«Eu meto-me onde eu quiser nesta casa!»: Leandro começa a manhã a disparar para Raquel

10:52
Marisa e Pedro emocionados com saudades dos filhos: «Já não me lembro da voz»
07:24

Marisa e Pedro emocionados com saudades dos filhos: «Já não me lembro da voz»

10:45
Reviravolta. Dylan diz estar apaixonado por outra concorrente da casa
09:45

Reviravolta. Dylan diz estar apaixonado por outra concorrente da casa

10:30
A sós, Marisa e Pedro recordam últimos momentos com os filhos
02:18

A sós, Marisa e Pedro recordam últimos momentos com os filhos

10:21
Marisa e Pedro têm teoria mirabolante sobre o segredo de Leandro
07:48

Marisa e Pedro têm teoria mirabolante sobre o segredo de Leandro

10:11
Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão na proximidade com Ana
03:23

Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão na proximidade com Ana

10:01
Marisa e Pedro em ponto de rutura: «Parecias uma parola...»
05:17

Marisa e Pedro em ponto de rutura: «Parecias uma parola...»

09:53
Leandro ouve Ana a falar mal dele e reage: «Tu dizes por trás invés de dizeres à frente»
04:10

Leandro ouve Ana a falar mal dele e reage: «Tu dizes por trás invés de dizeres à frente»

09:35
Discussão explode à mesa: Bruno Simão e Ana Cristina trocam farpas em direto
03:15

Discussão explode à mesa: Bruno Simão e Ana Cristina trocam farpas em direto

09:32
«Não vão ser estes 'bananas' que nos vão separar»: Liliana e Fábio voltam a entender-se
03:04

«Não vão ser estes ‘bananas’ que nos vão separar»: Liliana e Fábio voltam a entender-se

09:27
«Está sempre embrulhado na manta com a Liliana»: Bruna ataca Fábio
03:41

«Está sempre embrulhado na manta com a Liliana»: Bruna ataca Fábio

09:04
No limite? Ana Cristina inconsolável depois de discussão com Bruno Simão
03:55

No limite? Ana Cristina inconsolável depois de discussão com Bruno Simão

08:34
Ana Cristina não conteve as lágrimas depois de discussão inesperada com Bruno Simão
01:48

Ana Cristina não conteve as lágrimas depois de discussão inesperada com Bruno Simão

08:27
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
01:57

Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho

08:25
«Estás a falar com quem?»: Bruno Simão e Ana Cristina pegam-se à mesa
06:20

«Estás a falar com quem?»: Bruno Simão e Ana Cristina pegam-se à mesa

08:16
«Tem-se vindo a revelar uma pessoa muito agressiva…»: Pedro Jorge critica Ana e lança farpa a outra concorrente
06:55

«Tem-se vindo a revelar uma pessoa muito agressiva…»: Pedro Jorge critica Ana e lança farpa a outra concorrente

22:50
Pedro Jorge roído de ciúmes de Marisa: «Ai de ti que fujas de mim»
01:55

Pedro Jorge roído de ciúmes de Marisa: «Ai de ti que fujas de mim»

22:45
«Só me apetece dar-te uma nalgada...»: Pedro Jorge faz provocação picante à mulher Marisa
05:08

«Só me apetece dar-te uma nalgada...»: Pedro Jorge faz provocação picante à mulher Marisa

«Fiquei nervosa»: Ana Cristina em lágrimas após troca de ofensas intensas com Bruno

  • Secret Story
  • Há 2h e 7min
«Fiquei nervosa»: Ana Cristina em lágrimas após troca de ofensas intensas com Bruno - Big Brother
Ana e Bruno

No Secret Story 9, Bruno Simão e Ana Cristina pegam-se à mesa, tudo por causa de…chocolate. Enquanto comem, os dois concorrentes trocam ofensas e o ambiente ficou tenso. A concorrente acabou em lágrimas.

Bruno Simão e Ana Cristina protagonizam discussão acesa no “Secret Story 9”: tudo por causa de… chocolate!

O ambiente aqueceu na casa do Secret Story 9. Durante uma refeição aparentemente tranquila, Bruno Simão e Ana Cristina acabaram por trocar palavras mais duras — e tudo começou com um simples crepe de chocolate... Mas ninguém se manifestou para defender nenhum dos concorrentes e limitaram-se a ouvir a troca de ofensas.

Enquanto comiam, Ana Cristina questionou o colega: «Estás parvo?». A resposta de Bruno não tardou e foi tudo menos simpática: «Parvo não. Fala para a mão.»

A partir daí, o clima azedou. O ex-futebolista mostrou-se visivelmente irritado por a concorrente ter tirado chocolate para si e não lhe ter deixado: «Não te suporto. Cala-te. Mas estás a falar com quem? Respeito a falar de mim. Não me chamas parvo que eu não te conheço de lado nenhum. Meio palmo de gente», disparou Bruno, mantendo uma postura fria e distante.

Ana Cristina não ficou calada e respondeu à letra: «Parvalhão».

Pouco depois, já na casa de banho, a concorrente não conteve as lágrimas e desabafou com a colega Ana: «Fiquei nervosa com as palavras dele. Não posso e fervo», confessou, em prantos.

Ainda abalada, Ana deixou claro o que espera da próxima gala: «É bom que ele saia».

O Secret Story 9 promete continuar cheio de emoções fortes — e, pelos vistos, até o chocolate pode ser motivo de discórdia.

