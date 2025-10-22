«Fiquei nervosa»: Ana Cristina em lágrimas após troca de ofensas intensas com Bruno

Bruno Simão e Ana Cristina protagonizam discussão acesa no “Secret Story 9”: tudo por causa de… chocolate!

O ambiente aqueceu na casa do Secret Story 9. Durante uma refeição aparentemente tranquila, Bruno Simão e Ana Cristina acabaram por trocar palavras mais duras — e tudo começou com um simples crepe de chocolate... Mas ninguém se manifestou para defender nenhum dos concorrentes e limitaram-se a ouvir a troca de ofensas.

Enquanto comiam, Ana Cristina questionou o colega: «Estás parvo?». A resposta de Bruno não tardou e foi tudo menos simpática: «Parvo não. Fala para a mão.»

A partir daí, o clima azedou. O ex-futebolista mostrou-se visivelmente irritado por a concorrente ter tirado chocolate para si e não lhe ter deixado: «Não te suporto. Cala-te. Mas estás a falar com quem? Respeito a falar de mim. Não me chamas parvo que eu não te conheço de lado nenhum. Meio palmo de gente» , disparou Bruno, mantendo uma postura fria e distante.

Ana Cristina não ficou calada e respondeu à letra: «Parvalhão».

Pouco depois, já na casa de banho, a concorrente não conteve as lágrimas e desabafou com a colega Ana: «Fiquei nervosa com as palavras dele. Não posso e fervo», confessou, em prantos.

Ainda abalada, Ana deixou claro o que espera da próxima gala: «É bom que ele saia».

O Secret Story 9 promete continuar cheio de emoções fortes — e, pelos vistos, até o chocolate pode ser motivo de discórdia.