Toda a verdade. Ana Cristina "abre o jogo" e expõe prints das conversas privadas com Pedro Jorge

A controvérsia relacionada com Pedro Jorge continua a ganhar novos contornos fora da casa de Secret Story – Desafio Final, da TVI. Depois das declarações feitas por Liliana Oliveira, que insinuou a existência de mensagens enviadas pelo concorrente a Vera Cláudia, Ana Cristina decidiu esclarecer publicamente aquilo que aconteceu consigo.

A ex-concorrente recorreu às redes sociais para apresentar a sua versão dos acontecimentos e divulgar aquilo que garante ter sido a única mensagem enviada por Pedro Jorge. Através dos stories de Instagram, partilhou uma captura de ecrã da conversa e explicou que nunca teve intenção de proteger o concorrente, apenas de contar a sua experiência.

«Não fui para ‘defender’ o Pedro, fui para dizer a MINHA VERDADE! Foi só isto que o Pedro enviou e a Liliana atirou para o ar sem conhecimento!», escreveu.

Na imagem divulgada por Ana Cristina, surge uma mensagem enviada por Pedro Jorge no dia 11 de janeiro, pelas 02h52, onde se pode ler: «Segue este meu amigo, Ana! Beijinho. Gostou muito de ti e não parou de falar de ti!».