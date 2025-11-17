Ana Cristina desfaz-se em elogios a Pedro, mas acaba de boca aberta com o verdadeiro segredo: «Com a Marisa?»

Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Um dos momentos mais aguardados após a expulsão do Secret Story é a reação dos ex-concorrentes ao descobrir que Pedro e Marisa são um casal. Ana Cristina, a concorrente expulsa da noite deste domingo, dia 16 de novembro, não foi uma exceção.

Ao chegar a estúdio, Cristina Ferreira contou a Ana Cristina que Pedro era casado e, ao dizer que a mulher dele estava dentro da casa, a concorrente ficou boquiaberta. Ana Cristina apontou de imediato para Marisa e não se conseguiu conformar com o facto de ter estado tão perto de adivinhar o segredo.