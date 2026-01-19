Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

Entrou na última edição do Secret Story e marcou-a com a sua personalidade vincada, de quem não deixa nada por dizer. A rivalidade com Pedro Jorge, que acabou por vencer o programa, foi dos pontos mais marcantes do seu jogo e agora volta a dar que falar, por outros motivos.

Falamos claro de Ana Cristina que sofreu uma mudança impressionante de visual, após ter posto extensões tendo agora um cabelo mais comprido, que somou elogios nas redes sociais.

«Uma transformação linda da Ana Cristina 🤍 Um cabelo longo, com vida nova e com muita personalidade! Tal como ela é ✨», lê-se na legenda do vídeo do cabeleireiro, partilhado no Instagram.

Numa outra publicação, a ex-concorrente mostra-se radiante com o visual: «Sem saber lidar com este cabelo 😍 Extensões com acabamento natural, conforto e naturalidade», lê-se.

Veja o vídeo da transformação e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com este incrível antes e depois.

