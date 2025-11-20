Ao Minuto

Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro

Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro - Big Brother

Bruna esteve no ‘Dois às 10’ para apresentar o novo tema, ‘O Amor Nunca Morre’, e acabou por revelar uma notícia inesperada: Ana Duarte, ex-Big Brother, reconciliou-se com o ex-namorado Diogo. Saiba tudo sobre a revelação que surpreendeu Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Bruna marcou presença no programa ‘Dois às 10’, da TVI, esta quinta-feira, 20 de novembro, onde apresentou o seu mais recente tema musical, ‘O Amor Nunca Morre’. A atuação emocionou o público, mas foi o momento de conversa após a performance que acabou por gerar uma verdadeira surpresa em estúdio.

O videoclipe da nova música conta com a participação de Jéssica Vieira e João Oliveira, reforçando a ligação da cantora ao universo dos ex-concorrentes do Big Brother — e acrescentando ainda mais curiosidade ao lançamento.

“O amor acaba, mas nunca morre”: a inspiração por detrás da música

Após cantar em direto, Bruna partilhou a história por trás do novo single, revelando que o tema tem um significado especial: “Esta música tem tudo de especial, não só porque o Carlos, o meu marido, compôs, havendo a história da Ana Duarte com o Diogo, que o amor acaba, mas nunca morre, porque o amor continua sempre presente.”

A artista explicou que a história de Ana Duarte e Diogo, conhecida do público devido à participação de Ana no Big Brother, serviu de inspiração para a criação da letra.

 

 

A revelação inesperada: “Voltaram”

Foi então que Bruna deixou escapar uma novidade que deixou todo o estúdio em sobressalto: “Aliás, voltaram. A Ana Duarte, na ‘Curva da Vida’, contou que o grande amor dela era o Diogo, que se tinham separado na altura por incompatibilidades.”

A reação foi imediata. Cristina Ferreira, incrédula, interrompeu: “E ela voltou?” Bruna confirmou sem hesitar: “Voltaram.” A apresentadora não escondeu a surpresa: “Então e a gente não fala disto?” Também Cláudio Ramos se mostrou apanhado de surpresa: “A Ana Duarte tem de estar aqui, não sabia que tinham voltado.”

A revelação rapidamente se tornou o momento mais comentado da manhã — e promete gerar reações entre os fãs do programa e do reality show.

Por enquanto, Ana Duarte ainda não reagiu publicamente à confirmação… mas tudo indica que esta história de amor voltou mesmo a ganhar novo fôlego.

Em cima, espreite as galerias de imagens da ex-concorrente que preparámos para si.

