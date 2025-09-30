Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Ao Minuto

19:29
Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar - Big Brother

Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar

19:27
Nova pista entra na casa e deixa todos intrigados - Big Brother
01:03

Nova pista entra na casa e deixa todos intrigados

19:24
Amigas de Liliana desiludidas? «Não está a ter uma boa prestação» - Big Brother
01:08

Amigas de Liliana desiludidas? «Não está a ter uma boa prestação»

19:20
Fábio e Liliana de costas voltadas? Vejas as imagens alargadas da conversa que levou Fábio a revelar o segredo - Big Brother
04:18

Fábio e Liliana de costas voltadas? Vejas as imagens alargadas da conversa que levou Fábio a revelar o segredo

18:57
Fábio põe em causa o seu segredo e faz revelação a Liliana! Veja as imagens que vão resultar em sanção - Big Brother
02:29

Fábio põe em causa o seu segredo e faz revelação a Liliana! Veja as imagens que vão resultar em sanção

18:52
Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar - Big Brother

Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

18:47
Última Hora! Fábio revela a Liliana que o seu segredo envolve Vera - Big Brother
02:29

Última Hora! Fábio revela a Liliana que o seu segredo envolve Vera

18:41
Ana Cristina e Rui em clima de flirt? - Big Brother
03:06

Ana Cristina e Rui em clima de flirt?

18:37
Polémico! Bruna fica a chorar num pranto e acusa colegas de desrespeito: «Não posso falar sobre isso» - Big Brother
05:00

Polémico! Bruna fica a chorar num pranto e acusa colegas de desrespeito: «Não posso falar sobre isso»

18:30
Dylan lança farpas a Leandro: «Gosto de viver em democracia» - Big Brother
05:14

Dylan lança farpas a Leandro: «Gosto de viver em democracia»

18:28
Pára tudo! Já sabemos quem é o concorrente que vai ser sancionado e é por causa do seu segredo - Big Brother
00:35

Pára tudo! Já sabemos quem é o concorrente que vai ser sancionado e é por causa do seu segredo

18:25
Mãe de Pedro Jorge fala pela primeira vez: «A Marisa nasceu para isto» - Big Brother
06:25

Mãe de Pedro Jorge fala pela primeira vez: «A Marisa nasceu para isto»

18:21
Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite - Big Brother

Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

18:16
Com ciúmes, Pedro confronta Marisa: «Não sentes nada pelo Bruno?» - Big Brother
02:43

Com ciúmes, Pedro confronta Marisa: «Não sentes nada pelo Bruno?»

18:07
Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado - Big Brother
01:03

Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado

17:46
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente - Big Brother

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

17:37
Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente» - Big Brother
10:44

Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»

17:36
Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...» - Big Brother
03:23

Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»

16:59
Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece - Big Brother
01:32

Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece

16:57
Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é» - Big Brother
05:59

Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»

16:46
Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti» - Big Brother
08:56

Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»

16:44
Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu» - Big Brother
06:35

Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»

16:36
Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar» - Big Brother
09:54

Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»

16:18
Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo - Big Brother
15:15

Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo

16:15
Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer» - Big Brother
01:00

Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque - Big Brother

Ana Duarte, ex-concorrente do “Big Brother Verão”, fez uma revelação surpreendente nos bastidores do “Em Família”. Saiba quem eram, segundo a cantora, os verdadeiros protegidos do público.

A tarde do passado sábado, 27 de setembro, ficou marcada por mais uma animada emissão do programa “Em Família”, transmitido pela TVI e conduzido por Mónica Jardim e Idevor Mendonça. Entre os convidados esteve Ana Duarte, cantora e ex-concorrente do “Big Brother Verão”, que acabou por surpreender com uma revelação inesperada.

Nos bastidores, a repórter digital de Queluz de Baixo lançou-lhe uma pergunta direta: “Quem é que eram os protegidos do público no reality?”

Sem rodeios, Ana Duarte respondeu: “Os protegidos do público… É assim, nós não sabíamos nada lá dentro, portanto, por tudo o que se passou lá dentro, diria que a Catarina Miranda e o Afonso Leitão. Eu acho.”

Veja o vídeo original, em baixo. 

 

 

A confissão da artista não tardou a gerar reações entre os fãs do formato, que continuam atentos a cada detalhe e memória do maior reality show do mundo. A espontaneidade de Ana Duarte, aliada à forma como recorda a experiência vivida no programa, trouxe de novo ao centro da conversa duas das figuras mais marcantes do “Big Brother Verão”.

A passagem de Ana Duarte pelo Big Brother Verão

A participação de Ana Duarte no reality show "Big Brother Verão" deu muito que falar. Numa das Galas, assistimos à Curva da Vida que deixou o País inteiro agarrado ao ecrã. De tempos complicados com os seus pais ao divórcio de Ricardinho, conhecido jogador de futsal, a concorrente partilhou connosco uma trajetória de vida que a levou às lágrimas. 

Recorde o momento na íntegra, no vídeo em baixo. 

 

A saída turbulenta de Ana Duarte do reality show 

Após a sua saída do Big Brother Verão, foi uma das convidadas do Dois às 10, onde contou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos como viveu a experiência e falou sobre a polémica que se instalou com o ex-marido, depois de uma Curva da Vida que deu muito que falar.

Veja, no vídeo em baixo, a conversa completa. 

 

Em cima, espreite as galerias de imagens da cantora e ex-concorrente que preparámos para si.

Relacionados

Diogo Alexandre põe «mãos à obra» para cumprir sonho antigo. E o resultado é impressionante

Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional
Temas: Ana Duarte Big Brother Verão Catarina Miranda Afonso Leitão Polémica

Fora da Casa

Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Há 1h e 5min
Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Há 1h e 56min
Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Há 2h e 48min
As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

Há 3h e 41min
Diogo Alexandre põe «mãos à obra» para cumprir sonho antigo. E o resultado é impressionante

Diogo Alexandre põe «mãos à obra» para cumprir sonho antigo. E o resultado é impressionante

Hoje às 14:28
Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional

Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional

Hoje às 13:08
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira

«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira

Hoje às 11:50
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

27 set, 18:46
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Ontem às 00:03
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Hoje às 15:12
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Hoje às 12:41
Ver Mais

Notícias

Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar

Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar

Há 10 min
Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

Há 47 min
Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Há 1h e 5min
Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

Há 1h e 18min
Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Há 1h e 56min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Hoje às 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Hoje às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Hoje às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Ontem às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Ontem às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Há 56 min
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Há 3h e 40min
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Há 3h e 46min
Mais apaixonados do que nunca! Francisco Monteiro e Bárbara Parada trocam declarações de amor: veja tudo!

Mais apaixonados do que nunca! Francisco Monteiro e Bárbara Parada trocam declarações de amor: veja tudo!

Hoje às 15:11
Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Hoje às 12:48
Ver Mais Outros Sites