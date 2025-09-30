Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

A tarde do passado sábado, 27 de setembro, ficou marcada por mais uma animada emissão do programa “Em Família”, transmitido pela TVI e conduzido por Mónica Jardim e Idevor Mendonça. Entre os convidados esteve Ana Duarte, cantora e ex-concorrente do “Big Brother Verão”, que acabou por surpreender com uma revelação inesperada.

Nos bastidores, a repórter digital de Queluz de Baixo lançou-lhe uma pergunta direta: “Quem é que eram os protegidos do público no reality?”

Sem rodeios, Ana Duarte respondeu: “Os protegidos do público… É assim, nós não sabíamos nada lá dentro, portanto, por tudo o que se passou lá dentro, diria que a Catarina Miranda e o Afonso Leitão. Eu acho.”

A confissão da artista não tardou a gerar reações entre os fãs do formato, que continuam atentos a cada detalhe e memória do maior reality show do mundo. A espontaneidade de Ana Duarte, aliada à forma como recorda a experiência vivida no programa, trouxe de novo ao centro da conversa duas das figuras mais marcantes do “Big Brother Verão”.

A passagem de Ana Duarte pelo Big Brother Verão

A participação de Ana Duarte no reality show "Big Brother Verão" deu muito que falar. Numa das Galas, assistimos à Curva da Vida que deixou o País inteiro agarrado ao ecrã. De tempos complicados com os seus pais ao divórcio de Ricardinho, conhecido jogador de futsal, a concorrente partilhou connosco uma trajetória de vida que a levou às lágrimas.

A saída turbulenta de Ana Duarte do reality show

Após a sua saída do Big Brother Verão, foi uma das convidadas do Dois às 10, onde contou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos como viveu a experiência e falou sobre a polémica que se instalou com o ex-marido, depois de uma Curva da Vida que deu muito que falar.

