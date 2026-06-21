Ana Duarte abre o coração e revela pormenores sobre a separação e reconciliação

Depois de ter vivido uma experiência intensa no Big Brother Verão, Ana Duarte encontra-se a desfrutar de uma fase de grande estabilidade e felicidade ao lado de Diogo Barosa.

A cantora e o companheiro decidiram dar uma nova oportunidade à relação , depois de uma separação que aconteceu antes da entrada da artista no reality show da TVI. Agora, o casal vive um momento de renovada cumplicidade.

Em conversa exclusiva com a SELFIE, Ana Duarte revelou como se sente nesta nova etapa. «Mais feliz e mais tranquila», a cantora diz que os dois estão «mais apaixonados, ao fim de 11 anos» de amor.

A artista aproveitou ainda para refletir sobre o período que levou ao afastamento. «Não é que não nos amássemos, porque nós nunca deixamos de nos amar. Há uma coisa importante: se não gostares de ti, não vais gostar de mais ninguém. E acho que, na altura, faltava-me isso. Não era não gostar de mim, mas havia qualquer coisa ali... Ou seja, não vou conseguir dar esse amor à pessoa que está ao meu lado. E hoje, como estou tão bem resolvida comigo e gosto tanto de mim, isso reflete-se».

Ana Duarte sublinha que os sentimentos nunca desapareceram e acredita que esta reconciliação permitiu trazer de volta uma ligação que apenas estava adormecida. Como a própria descreve, trata-se de «um reacender da chama».

«Hoje em dia, acordamos, olhamos um para outro e dizemos: ‘Meu Deus, como nos amamos tanto?’. Ou seja, ele estava lá. Só estava um bocadinho adormecido», admitiu.