Ana Duarte voltou para «o grande amor da sua vida»? A foto que ‘confirma’ a reconciliação

Ana Duarte parece ter voltado para o namorado Diogo Barosa, aquele que define como «o grande amor da sua vida» e com quem tinha terminado neste ano de 2025, após 10 anos de uma relação muito feliz.

A ex-concorrente do 'Big Brother Verão' partilhou - nos stories do Instagram - uma fotografia em que está a dar a mão a um homem, no carro e menciona precisamente o nome de Diogo Barosa, confirmando que estão juntos novamente.

Numa outra partilha na mesma rede social, Ana Duarte republicou o storie de Diogo Barosa, mostrando o jantar feito por ele, o que mais uma vez indica que os dois terão reatado a relação que os unia.

«O grande amor da vida» de Ana Duarte

Na Curva da Vida que partilhou no Big Brother Verão, Ana Duarte já tinha falado em Diogo Barosa (sem nunca referir o seu nome) e teceu largos elogios ao homem que lhe trouxe de volta o amor, após uma relação conturbada com o pai da filha.

«Em 2015 conheço o grande amor da minha vida e eu aqui comecei-me a sentir amada, leve. Não foi um namoro fácil, porque eu vinha destruída como mulher. Desconfiava de tudo, vinha com esta depressão horrível», disse na altura.

Ana Duarte continuou: «Decidimos ir viver juntos, então eu pego na minha filha e rumo ao Porto para viver com o grande amor da minha vida. Foi ele que assistiu à minha filha tirar a chupeta, foi ele que assistiu ao primeiro dia de escola da minha filha».

«Passados 10 anos de eu estar com o amor da minha vida terminámos. Para mim vai ser sempre o amor da minha vida e falo dele com leveza, porque esta pessoa nunca me faz mal, pelo contrário», rematou a ex-concorrente no verão deste ano.