Depois de reatar com o 'ex', Ana Duarte revela tudo sobre a separação: «Já nem o suportava»

Ana Duarte voltou para os braços de Diogo Barosa, o ex-companheiro com quem viveu durante 10 anos e que descreveu como o grande amor da sua vida. A ex-concorrente do Big Brother Verão esteve no Dois às 10 a falar sobre esta reconciliação e explicou os motivos que levaram à separação entre os dois, há uns meses.

«Não foi nada de traições. Foi a rotina, o amor estava lá, mas o encanto já não estava. Eu também não estava bem. A nível profissional, estava a passar uma fase bastante negra, e isso refletiu-se. Eu olhava para ele e parecia que já nem o suportava, já não tinha aquele encanto. Eu não estava bem, eu estava uma pessoa mesmo muito tóxica», começou por dizer Ana Duarte.

A cantora explicou que precisou mesmo de estar sozinha para se reencontrar: «Hoje olho para mim e percebo que amo a mulher que eu sou. Para amarmos alguém, temos de nos amar primeiro. Eu não estava nesse timing».

«Ele terminou comigo»: Ana Duarte revela todos os detalhes do fim do namoro com Diogo

Sem papas na língua, a ex-concorrente do Big Brother confessou que foi Diogo quem terminou a relação. «Ele foi obrigado a dizer-me. Para mim, foi um choque, mas foi um choque bom de realidade. Ele terminou comigo e eu percebi que não era garantido. Porque nós acabamos por tomar como garantido, são dez anos, achava que ele aguentava tudo, que ele me tinha de aturar... eu estava mesmo insuportável», adiantou.

Apesar de separados, os dois ainda viveram alguns meses juntos, em prol da filha da artista, Riana, que estava em período escolar. «Eu entendi-o e achei que era necessário afastarmo-nos. Ainda vivemos seis meses juntos, porque a Riana estava na escola, mas ele fazia a vida dele e eu a minha. Até que ela acaba a escola, eu volto para Lisboa e passado um mês recebo o convite para entrar no Big Brother 2025», explicou.

Foi ao entrar no Big Brother Verão que Ana Duarte percebeu que ainda amava Diogo Barosa. «Eu na casa, estava fechada. Dentro da casa, pensei realmente que eu não o amava porque era um costume, é mesmo amor. Ele foi a última pessoa com quem eu falei antes de entrar na casa», referiu.

E acrescentou: «Eu sentia que o ainda o amava, mas achava que era por serem 10 anos de relação, podia ser aquela dependência... mas é mesmo amor»

Pouco tempo depois de deixar a casa mais vigiada do País, Ana foi até ao Porto e encontrou-se com o então ex-namorado. Depois de vários encontros, os dois decidiram dar mais uma oportunidade ao amor. «Depois de sair da casa, eu fui ao Porto, estivemos juntos, jantámos... até que eu vinha embora para Lisboa e ele pediu para eu ficar mais um dia para conversarmos e acho que, em 10 anos, nunca tivemos uma conversa tão sincera como aquela», contou.

Durante a mesma conversa, Ana Duarte contou que conheceu a sua cara-metade por causa de uma outra ex-concorrente de reality Show. «Conheci-o através da Joana Longoria (Casa dos Segredos 3). Eles têm uma relação de irmãos, ela apresentou-mo. Começámos a falar e nunca mais nos largámos», referiu.