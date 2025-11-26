Depois de reatar com o 'ex', Ana Duarte revela tudo sobre a separação: «Já nem o suportava»

Ao Minuto

22:16
Fim do Gangue dos Frescos? Marisa e Pedro em despique com Leandro: «O jogo está primeiro...» - Big Brother
03:55

Fim do Gangue dos Frescos? Marisa e Pedro em despique com Leandro: «O jogo está primeiro...»

22:14
Mais um segredo desvendado! Bruna é 'descoberta': «Fui diagnosticada com um linfoma» - Big Brother
03:24

Mais um segredo desvendado! Bruna é 'descoberta': «Fui diagnosticada com um linfoma»

22:06
Pedro desfaz-se em lágrimas depois de desvendar o segredo de Bruna - Big Brother
01:09

Pedro desfaz-se em lágrimas depois de desvendar o segredo de Bruna

22:05
Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas - Big Brother
07:52

Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas

21:17
Ataque de riso sem fim! Marisa e Leandro não contêm as gargalhadas ao falarem sobre o segredo de Pedro - Big Brother
03:32

Ataque de riso sem fim! Marisa e Leandro não contêm as gargalhadas ao falarem sobre o segredo de Pedro

21:10
Inês preocupada com Dylan: «O que tiver de ser...» - Big Brother
01:14

Inês preocupada com Dylan: «O que tiver de ser...»

19:55
Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa - Big Brother
03:46

Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa

19:46
A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno - Big Brother
03:30

A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno

19:42
Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa - Big Brother
04:08

Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa

19:37
Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai» - Big Brother
01:51

Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai»

19:36
Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende - Big Brother
02:09

Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende

19:29
Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa - Big Brother
02:24

Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa

19:23
Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado - Big Brother
02:23

Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado

19:19
Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa - Big Brother
03:49

Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa

19:03
Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto - Big Brother
02:51

Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto

19:00
Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito - Big Brother
06:02

Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito

18:57
Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência - Big Brother

Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

18:52
Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos» - Big Brother
03:15

Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos»

18:46
Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo - Big Brother
03:34

Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo

18:18
A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico - Big Brother
05:06

A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico

17:54
Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso - Big Brother
02:29

Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso

17:10
Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa - Big Brother
04:34

Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa

17:06
Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso - Big Brother
02:41

Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso

17:02
Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara» - Big Brother
02:26

Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara»

16:57
Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores» - Big Brother
02:25

Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores»

Depois de reatar com o 'ex', Ana Duarte revela tudo sobre a separação: «Já nem o suportava»

  • Secret Story
  • Hoje às 16:13
Depois de reatar com o 'ex', Ana Duarte revela tudo sobre a separação: «Já nem o suportava» - Big Brother

Ana Duarte explica os motivos que a levaram a separar-se do ex-namorado, com quem agora se reconciliou. Veja todas as declarações.

Ana Duarte voltou para os braços de Diogo Barosa, o ex-companheiro com quem viveu durante 10 anos e que descreveu como o grande amor da sua vida. A ex-concorrente do Big Brother Verão esteve no Dois às 10 a falar sobre esta reconciliação e explicou os motivos que levaram à separação entre os dois, há uns meses.

«Não foi nada de traições. Foi a rotina, o amor estava lá, mas o encanto já não estava. Eu também não estava bem. A nível profissional, estava a passar uma fase bastante negra, e isso refletiu-se. Eu olhava para ele e parecia que já nem o suportava, já não tinha aquele encanto. Eu não estava bem, eu estava uma pessoa mesmo muito tóxica», começou por dizer Ana Duarte.

A cantora explicou que precisou mesmo de estar sozinha para se reencontrar: «Hoje olho para mim e percebo que amo a mulher que eu sou. Para amarmos alguém, temos de nos amar primeiro. Eu não estava nesse timing».

«Ele terminou comigo»: Ana Duarte revela todos os detalhes do fim do namoro com Diogo

Sem papas na língua, a ex-concorrente do Big Brother confessou que foi Diogo quem terminou a relação. «Ele foi obrigado a dizer-me. Para mim, foi um choque, mas foi um choque bom de realidade. Ele terminou comigo e eu percebi que não era garantido. Porque nós acabamos por tomar como garantido, são dez anos, achava que ele aguentava tudo, que ele me tinha de aturar... eu estava mesmo insuportável», adiantou.

Apesar de separados, os dois ainda viveram alguns meses juntos, em prol da filha da artista, Riana, que estava em período escolar. «Eu entendi-o e achei que era necessário afastarmo-nos. Ainda vivemos seis meses juntos, porque a Riana estava na escola, mas ele fazia a vida dele e eu a minha. Até que ela acaba a escola, eu volto para Lisboa e passado um mês recebo o convite para entrar no Big Brother 2025», explicou.

Foi ao entrar no Big Brother Verão que Ana Duarte percebeu que ainda amava Diogo Barosa. «Eu na casa, estava fechada. Dentro da casa, pensei realmente que eu não o amava porque era um costume, é mesmo amor. Ele foi a última pessoa com quem eu falei antes de entrar na casa», referiu.

E acrescentou: «Eu sentia que o ainda o amava, mas achava que era por serem 10 anos de relação, podia ser aquela dependência... mas é mesmo amor»

Pouco tempo depois de deixar a casa mais vigiada do País, Ana foi até ao Porto e encontrou-se com o então ex-namorado. Depois de vários encontros, os dois decidiram dar mais uma oportunidade ao amor. «Depois de sair da casa, eu fui ao Porto, estivemos juntos, jantámos... até que eu vinha embora para Lisboa e ele pediu para eu ficar mais um dia para conversarmos e acho que, em 10 anos, nunca tivemos uma conversa tão sincera como aquela», contou.

Durante a mesma conversa, Ana Duarte contou que conheceu a sua cara-metade por causa de uma outra ex-concorrente de reality Show. «Conheci-o através da Joana Longoria (Casa dos Segredos 3). Eles têm uma relação de irmãos, ela apresentou-mo. Começámos a falar e nunca mais nos largámos», referiu.

Veja toda a conversa nos vídeos acima

