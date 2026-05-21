Esta ex-concorrente do Big Brother mudou radicalmente de visual e gerou reações: veja como está agora

Ana Morina, conhecida pela participação no Big Brother 2021, está a dar que falar após surgir publicamente com uma mudança de visual que não passou despercebida.

A ex-concorrente, natural da Murtosa, apareceu no seu Instagram pessoal, com o cabelo mais escuro e significativamente mais comprido, assumindo um look diferente daquele com que se tornou conhecida no reality show da TVI.

Com um percurso marcado pela defesa da igualdade e emancipação da mulher, Ana Morina já construiu uma trajetória pessoal e profissional entre Portugal e o estrangeiro, tendo vivido nos Estados Unidos e no Dubai. Agora, esta transformação de imagem surge como mais um reflexo de uma nova fase da sua vida, mais madura e confiante.

Percorra a galeria e veja como está diferente.