Entrou no Big Brother, mas emigrou para a Suíça. E o que faz lá deixa qualquer um de boca aberta

O Big Brother muda vidas e é muitas vezes o ponto de viragem para muitos dos que participam nesta aventura. É o caso de Ana Neto, que entrou no Big Brother 2025 e após sair e sentir «perdida» decidiu mudar de rumo e de País.

«Depois do BB senti-me um bocadinho perdida», confessou a ex-concorrente em declarações à NiT, explicando que decidiu seguir o sonho do companheiro de emigrar para outro País e a Suíça foi o destino eleito pelos dois para recomeçar.

Começaram do zero na cidade de Grindelwald e tal como reporta a NiT, citando Ana Neto, a jovem - formada em psicologia - quis desenvolver uma ideia que passava pela integração e união de portugueses num País que não era o seu e foi aí que nasceu o 'Swiss Meet Up'.

«Quando cheguei não tinha amigos e comecei a perceber que, apesar de existirem muitos portugueses cá, há sempre aquele preconceito de que não se pode confiar. Sempre fui contra este pensamento», afirmou a ex-concorrente citada pelo órgão digital.

Nesse sentido criou este projeto, que junta os portugueses residentes na Suíça, através de várias atividades: «A primeira iniciativa, um brunch feminino, rapidamente ganhou adesão depois de ter sido divulgada nas redes. Fui perguntando nas stories e as pessoas começaram a dizer que era uma boa ideia», contou.

«Sempre gostei de puxar pela parte criativa, até no meu dia a dia profissional. Por isso também é que faço vídeos para as redes sociais, para alimentar um bocadinho isso», explicou a ex-concorrente à NiT.

Depois disso seguiram-se mais encontros marcados em várias cidades da Suíça e o projeto tem vindo a crescer cada vez mais, com a organização não só de brunches, mas também de aulas de pilates e até de um arraial português.

Isto tudo acontece numa altura em que Ana Neto vive em Basileia com o companheiro, equilibrando o trabalho administrativo num escritório com esta iniciativa que tanto a orgulha e satisfaz: «Como resultou bem o primeiro encontro, foi uma coisa que me começou a dar bastante prazer», disse ao mesmo site.

«O objetivo é dar esta oportunidade a várias pessoas porque também temos eventos limitados. Por exemplo, se o restaurante só tiver capacidade para 20 clientes, só posso abrir inscrições para 20 participantes», explicou a jovem, adiantando que as atividades custam entre entre 50 e 100 francos suíços.

