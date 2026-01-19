Entrou no Big Brother, mas emigrou para a Suíça. E o que faz lá deixa qualquer um de boca aberta

Ao Minuto

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Acompanhe ao minuto

Entrou no Big Brother, mas emigrou para a Suíça. E o que faz lá deixa qualquer um de boca aberta

Entrou no Big Brother, mas emigrou para a Suíça. E o que faz lá deixa qualquer um de boca aberta - Big Brother

A ex-concorrente trocou de País por uma vida melhor e o que criou na Suíça é inacreditável.

O Big Brother muda vidas e é muitas vezes o ponto de viragem para muitos dos que participam nesta aventura. É o caso de Ana Neto, que entrou no Big Brother 2025 e após sair e sentir «perdida» decidiu mudar de rumo e de País.

«Depois do BB senti-me um bocadinho perdida», confessou a ex-concorrente em declarações à NiT, explicando que decidiu seguir o sonho do companheiro de emigrar para outro País e a Suíça foi o destino eleito pelos dois para recomeçar. 

Começaram do zero na cidade de Grindelwald e tal como reporta a NiT, citando Ana Neto, a jovem - formada em psicologia - quis desenvolver uma ideia que passava pela integração e união de portugueses num País que não era o seu e foi aí que nasceu o 'Swiss Meet Up'. 

«Quando cheguei não tinha amigos e comecei a perceber que, apesar de existirem muitos portugueses cá, há sempre aquele preconceito de que não se pode confiar. Sempre fui contra este pensamento», afirmou a ex-concorrente citada pelo órgão digital. 

Nesse sentido criou este projeto, que junta os portugueses residentes na Suíça, através de várias atividades: «A primeira iniciativa, um brunch feminino, rapidamente ganhou adesão depois de ter sido divulgada nas redes. Fui perguntando nas stories e as pessoas começaram a dizer que era uma boa ideia», contou. 

 «Sempre gostei de puxar pela parte criativa, até no meu dia a dia profissional. Por isso também é que faço vídeos para as redes sociais, para alimentar um bocadinho isso», explicou a ex-concorrente à NiT. 

Depois disso seguiram-se mais encontros marcados em várias cidades da Suíça e o projeto tem vindo a crescer cada vez mais, com a organização não só de brunches, mas também de aulas de pilates e até de um arraial português. 

Isto tudo acontece numa altura em que Ana Neto vive em Basileia com o companheiro, equilibrando o trabalho administrativo num escritório com esta iniciativa que tanto a orgulha e satisfaz: «Como resultou bem o primeiro encontro, foi uma coisa que me começou a dar bastante prazer», disse ao mesmo site. 

«O objetivo é dar esta oportunidade a várias pessoas porque também temos eventos limitados. Por exemplo, se o restaurante só tiver capacidade para 20 clientes, só posso abrir inscrições para 20 participantes», explicou a jovem, adiantando que as atividades custam entre entre 50 e 100 francos suíços.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Ana Neto. 

 

 

 

 

 

Relacionados

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»
Temas: Ana Neto

Mais Vistos

Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

Hoje às 14:24
Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

Hoje às 14:16
Entrou no Big Brother, mas emigrou para a Suíça. E o que faz lá deixa qualquer um de boca aberta

Entrou no Big Brother, mas emigrou para a Suíça. E o que faz lá deixa qualquer um de boca aberta

Hoje às 12:48
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

16 jan, 19:53
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Ver Mais

Notícias

No BB eram só amigos, mas cá fora apaixonaram-se. E esta declaração de amor está a derreter a Internet

No BB eram só amigos, mas cá fora apaixonaram-se. E esta declaração de amor está a derreter a Internet

Há 17 min
Concorrente do Big Brother desiste após acusação grave. E há vídeo do momento que todos falam

Concorrente do Big Brother desiste após acusação grave. E há vídeo do momento que todos falam

Há 18 min
Maria Botelho Moniz responde sem rodeios a critica de uma seguidora

Maria Botelho Moniz responde sem rodeios a critica de uma seguidora

Há 1h e 31min
Em profunda dor, namorada de Maycon partilha a lição de vida que a tem ajudado a sobreviver

Em profunda dor, namorada de Maycon partilha a lição de vida que a tem ajudado a sobreviver

Há 2h e 15min
Nas últimas horas nas Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro mudam de planos: «Acordámos e pensámos...»

Nas últimas horas nas Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro mudam de planos: «Acordámos e pensámos...»

Há 3h e 3min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

No BB eram só amigos, mas cá fora apaixonaram-se. E esta declaração de amor está a derreter a Internet

No BB eram só amigos, mas cá fora apaixonaram-se. E esta declaração de amor está a derreter a Internet

Há 17 min
Concorrente do Big Brother desiste após acusação grave. E há vídeo do momento que todos falam

Concorrente do Big Brother desiste após acusação grave. E há vídeo do momento que todos falam

Há 18 min
Maria Botelho Moniz responde sem rodeios a critica de uma seguidora

Maria Botelho Moniz responde sem rodeios a critica de uma seguidora

Há 1h e 31min
Em profunda dor, namorada de Maycon partilha a lição de vida que a tem ajudado a sobreviver

Em profunda dor, namorada de Maycon partilha a lição de vida que a tem ajudado a sobreviver

Há 2h e 15min
Nas últimas horas nas Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro mudam de planos: «Acordámos e pensámos...»

Nas últimas horas nas Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro mudam de planos: «Acordámos e pensámos...»

Há 3h e 3min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados
04:15

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

Hoje às 00:52
Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
05:34

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal

Ontem às 09:41
Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

16 jan, 17:35
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

16 jan, 14:15
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

16 jan, 13:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"É o primeiro passo": na hora da despedida das Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro trocam de planos!

"É o primeiro passo": na hora da despedida das Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro trocam de planos!

Hoje às 10:50
Francisco Monteiro vinca: "Quando sabemos o que queremos, nada nos consegue desviar do caminho"

Francisco Monteiro vinca: "Quando sabemos o que queremos, nada nos consegue desviar do caminho"

Hoje às 10:22
"Feitos um para o outro": a noite romântica de Cristina Ferreira e João Monteiro nas Maldivas!

"Feitos um para o outro": a noite romântica de Cristina Ferreira e João Monteiro nas Maldivas!

Ontem às 14:55
De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira passa por transformação: "A idade muda-nos"

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira passa por transformação: "A idade muda-nos"

Ontem às 11:34
João Oliveira anuncia novidade: "Não é ser perfeito. É recomeçar"

João Oliveira anuncia novidade: "Não é ser perfeito. É recomeçar"

Ontem às 10:23
Ver Mais Outros Sites