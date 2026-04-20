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Atual edição do Big Brother Brasil marcada por duas mortes. E as imagens são de ir às lágrimas 

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Duas notícias devastadoras que estão a marcar o reality-show brasileiro.

A atual edição do Big Brother Brasil 2026 tem sido marcada por momentos de grande emoção e tristeza, depois de duas perdas significativas que abalaram tanto o programa como o público.

Tudo começou no passado dia 17 de abril, com a morte de Oscar Schmidt, uma das maiores lendas do basquetebol brasileiro e irmão do apresentador Tadeu Schmidt. O antigo atleta morreu aos 68 anos, deixando o país em luto.

Em pleno direto, Tadeu Schmidt partilhou a notícia com os espetadores, visivelmente emocionado, num momento raro de vulnerabilidade em televisão. A sua reação comoveu o público, que rapidamente manifestou apoio ao apresentador.

 

Apenas dois dias depois, este domingo dia 19, a casa foi novamente atingida por uma notícia devastadora. Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault — a principal favorita à vitória — morreu aos 96 anos. A concorrente foi chamada ao confessionário, onde lhe foi comunicada a perda.

Ao regressar à casa, Ana Paula surgiu em lágrimas, completamente inconsolável, protagonizando um dos momentos mais intensos desta edição. A dor foi evidente e deixou colegas e espetadores profundamente tocados.

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Estas duas perdas consecutivas trouxeram um ambiente de luto e reflexão ao reality show, lembrando que, mesmo dentro de um jogo, a vida real continua a acontecer cá fora. A edição de 2026 ficará, assim, marcada não só pela competição, mas também pela carga emocional que estes acontecimentos imprimiram ao programa.

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