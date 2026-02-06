Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Ruben Silvestre e Ana Soares foram pais da pequena Ana Clara no passado dia 28 de dezembro. Pouco mais de um mês depois, o casal decidiu apresentar a filha aos fãs, como fotografias únicas (e muito fofas).

No Instagram, o ex-concorrente do Secret Story e a ex-concorrente do Big Brother partilharam, pela primeira vez, registos em que mostram o rosto da bebé.

«Olá, amiguinhos 🤍 Sou a Ana Clara 👶🏼 ✨ Hoje venho apresentar-me ao mundo, devagarinho, do meu jeitinho. Ainda sou pequenina, mas já sei uma coisa muito grande. Sou muito , muito amada 🤍», começaram por escrever, na legenda daquela publicação.

E prosseguiram: «Os meus papás guardaram este momento com todo o cuidado, e confiaram à @andreiamarianofotografia a missão de mostrar quem eu sou, mesmo antes de eu saber falar»

«Aqui estou eu , o maior tesouro deles, a razão dos sorrisos cansados, dos abraços apertados e do amor que cresce todos os dias ✨ Obrigada por estarem desse lado, por cada mensagem bonita, por cada conselho, cada dica e por cuidarem de mim, mesmo à distância 🤍 Os meus papás leem tudo. E dizem que sem vocês, nada seria igual 🤍 👑 ✨», completaram.

Pode ver aqui os registos em questão:

Os fãs ficaram rendidos às fotos da pequena Ana Clara e encheram a caixa de comentários de mensagens especiais. «Que bonequinha fofa 🩷 Que os sorrisos se multipliquem todos os dias ❤️», «Que coisinha mais fofinha😍 Muitas felicidades 🙏», «Tão fofa...é parecida contigo Rúben...nada de babar😂», «Parabéns papás 😍 a vossa Princesa é tão lindaaa», «É parecida com o pai 😀», «Que bomboca tão boa 💗», são alguns dos comentários que se podem ler.