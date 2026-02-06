Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Ao Minuto

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Acompanhe ao minuto

Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai» - Big Brother

Ana Clara, filha de Ana Soares e Ruben Silvestre, nasceu no final de 2025. Agora, o casal apresentou a menina aos fãs, que ficaram rendidos à sua fofura.

Ruben Silvestre e Ana Soares foram pais da pequena Ana Clara no passado dia 28 de dezembro. Pouco mais de um mês depois, o casal decidiu apresentar a filha aos fãs, como fotografias únicas (e muito fofas).

No Instagram, o ex-concorrente do Secret Story e a ex-concorrente do Big Brother partilharam, pela primeira vez, registos em que mostram o rosto da bebé.

«Olá, amiguinhos 🤍 Sou a Ana Clara 👶🏼 ✨ Hoje venho apresentar-me ao mundo, devagarinho, do meu jeitinho. Ainda sou pequenina, mas já sei uma coisa muito grande. Sou muito , muito amada 🤍», começaram por escrever, na legenda daquela publicação. 

E prosseguiram: «Os meus papás guardaram este momento com todo o cuidado, e confiaram à @andreiamarianofotografia a missão de mostrar quem eu sou, mesmo antes de eu saber falar»

«Aqui estou eu , o maior tesouro deles, a razão dos sorrisos cansados, dos abraços apertados e do amor que cresce todos os dias ✨ Obrigada por estarem desse lado, por cada mensagem bonita, por cada conselho, cada dica e por cuidarem de mim, mesmo à distância 🤍 Os meus papás leem tudo. E dizem que sem vocês, nada seria igual 🤍 👑 ✨», completaram. 

Pode ver aqui os registos em questão:

 

 

Os fãs ficaram rendidos às fotos da pequena Ana Clara e encheram a caixa de comentários de mensagens especiais. «Que bonequinha fofa 🩷 Que os sorrisos se multipliquem todos os dias ❤️», «Que coisinha mais fofinha😍 Muitas felicidades 🙏», «Tão fofa...é parecida contigo Rúben...nada de babar😂», «Parabéns papás 😍 a vossa Princesa é tão lindaaa», «É parecida com o pai 😀», «Que bomboca tão boa 💗», são alguns dos comentários que se podem ler.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Ruben Silvestre e Ana Soares que preparámos para si

Relacionados

Ruben Silvestre quebra o silêncio sobre estado de saúde e faz um desabafo preocupante

Luto a dobrar. Ruben Silvestre faz tatuagem arrepiante para Maycon… e não só

Ruben Silvestre visita local do desaparecimento de Maycon Douglas e faz comunicado emocionante: «Tirei as minhas conclusões…»
Temas: Ana Soares Ruben Silvestre Filha Fotos Ana Clara

Fora da Casa

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Ontem às 22:06
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ontem às 20:04
Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Ontem às 18:53
Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Ontem às 18:21
Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Ontem às 17:56
Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Ontem às 15:18
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

4 fev, 15:44
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Ontem às 19:03
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

1 jan, 01:02
Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Ontem às 19:52
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Ver Mais

Notícias

Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Há 45 min
Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Ontem às 22:37
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Ontem às 22:06
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ontem às 20:04
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Ontem às 19:03
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Instrutor Andrade entra em picardias e ironias com os recrutas. E Filipe Delgado fica "aflito"
01:01

Instrutor Andrade entra em picardias e ironias com os recrutas. E Filipe Delgado fica "aflito"

Há 6 min
Piada de Rui Freitas cai mal ao Instrutor Andrade: e acaba em castigo pesado
01:09

Piada de Rui Freitas cai mal ao Instrutor Andrade: e acaba em castigo pesado

Há 37 min
De olhos a brilhar e sorriso rasgado! Filipe Delgado acorda em êxtase... por causa do filho
01:48

De olhos a brilhar e sorriso rasgado! Filipe Delgado acorda em êxtase... por causa do filho

Há 3h e 20min
Nuno Janeiro lança piropo a Soraia Sousa: «É uma bela visão...»
05:25

Nuno Janeiro lança piropo a Soraia Sousa: «É uma bela visão...»

Hoje às 01:15
Como nunca o viu! Filipe Delgado fica sem voz e de lágrimas nos olhos ao ler carta emocionante do marido
03:28

Como nunca o viu! Filipe Delgado fica sem voz e de lágrimas nos olhos ao ler carta emocionante do marido

Ontem às 22:51
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Estava leve, não estava?": Marcia Soares comenta sorriso de Francisco Monteiro

"Estava leve, não estava?": Marcia Soares comenta sorriso de Francisco Monteiro

Há 1h e 34min
Francisco Monteiro e Marcia Soares divulgam momento especial: "Há coisas que não mudam"

Francisco Monteiro e Marcia Soares divulgam momento especial: "Há coisas que não mudam"

Há 2h e 32min
Ana Soares e Ruben Silvestre apresentam a filha bebé... de forma original: veja as imagens!

Ana Soares e Ruben Silvestre apresentam a filha bebé... de forma original: veja as imagens!

Ontem às 22:33
Marcia Soares considera que Francisco Monteiro "andava perdido": "Finalmente ressurgiu"

Marcia Soares considera que Francisco Monteiro "andava perdido": "Finalmente ressurgiu"

Ontem às 15:28
"Menos 6 quilos": Jéssica Vieira mostra incrível transformação

"Menos 6 quilos": Jéssica Vieira mostra incrível transformação

Ontem às 13:08
Ver Mais Outros Sites