Dois bebés a caminho. Ex-concorrente do Secret Story mostra-se radiante com a novidade

Ana Sousa voltou a fazer uma partilha nas redes sociais, desta vez por um motivo muito especial. Cerca de um mês depois da participação em Secret Story - Casa dos Segredos, a ex-concorrente recorreu ao Instagram para partilhar imagens relacionadas com duas gravidezes na família. Numa primeira publicação, Ana mostrou a fotografia de uma barriga de grávida e anunciou: «Vem aí um Tomás». Pouco depois, voltou às stories para revelar mais uma surpresa. Desta vez, surgiu ao lado de outra mulher próxima que também está grávida: «E… um David. Fui só ali à Malveira… Quando chego, tenho dois ovos Kinder», brincou a antiga concorrente da TVI. As partilhas rapidamente geraram várias reações dos seguidores, que felicitaram Ana Sousa pelas novidades especiais vividas pela família e amigos próximos. Veja tudo na galeria acima.

Em lingerie. Ana está de volta ao trabalho e há imagens inéditas. Descubra tudo

O Secret Story 10 ficou marcada por grandes revelações e Ana Sousa foi uma das concorrentes que mais surpreendeu o público ao entrar na casa com um segredo bombástico: «À noite, trabalho em lingerie». A confissão deixou colegas e telespectadores em choque, tornando-se rapidamente um dos momentos mais comentados desta edição do reality show.

Semanas depois de ter abandonado a casa mais vigiada do país, Ana mostrou que regressou à sua rotina profissional sem receios. A ex-concorrente voltou ao trabalho noturno no “Lingerie”, retomando a atividade que já tinha dado tanto que falar durante a sua participação no programa.

Nas imagens partilhadas, Ana surge a dançar uma música viral do Tiktok, usando lingerie sensual e mostrando-se totalmente confiante e à vontade. O regresso não passou despercebido e está já a gerar reação entre os fãs, que acompanham com curiosidade esta nova fase da ex-concorrente depois da experiência intensa vivida dentro da casa.