Ana Sousa cumpre promessa feita ainda dentro do Secret Story. E a história por trás do momento deixa qualquer um emocionado

Ana Sousa cumpriu uma promessa que fez ainda dentro do Secret Story, e que envolve o filho, o pequeno Afonso. Na passada quinta-feira, dia 16 de julho, a ex-concorrente partilhou nas redes sociais os detalhes do desejo do filho que finalmente conseguiu realizar.

Ainda dentro da casa mais vigiada do País, Ana tinha prometido que levaria o filho à Disneyland, em Paris, o autêntico paraíso das crianças. O sonho foi cumprido e partilhado com os seguidores: «Spider Man missão cumprida. Depois da minha aventura no Secret Story e da promessa, aqui estamos nós, na Disneyland.»

A ex-concorrente partilhou ainda a felicidade que está a sentir: «Uma viagem a dois na incrível aventura da descoberta das emoções fortes e dos momentos inesquecíveis! O Afonso abraçou quem mais queria e explorou um mundo mágico de quem vive e sente!! Repetiu divertimentos e tudo…. Fomos muuuuuiiitttoooo felizes e jamais esqueceremos esta viagem. Que o AMOR, quebre todas as maldições, sempre.»