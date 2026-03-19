Sem roupa no meio da natureza. A partilha ousada que Ana fez antes de entrar no Secret Story 10

Ana cuida dos outros durante o dia… mas é à noite que guarda o seu maior segredo. Nas redes sociais, tem imagens da vida antes de entrar no jogo. E há uma que se destaca.

Na sua rede social pessoal, Ana partilha vários registos do quotidiano. Entre as fotografias, há uma na qual a jovem se mostra totalmente sem roupa num rio. Veja na galeria acima a fotografia partilhada por Ana.

Entrou na casa do Secret Story com uma dualidade que promete dar que falar. Gerontóloga, está habituada a cuidar de idosos, a ouvir histórias de vida e a dar conforto a quem mais precisa. Mas tem uma outra profissão; de noite. A concorrente esconde o segredo: «À noite, trabalho em lingerie».

Sensível, divertida e assumidamente “chorona”, não esconde o coração - vive tudo de forma intensa. Ainda assim, avisa: quando perde a paciência, também sabe ser frontal e até “bruta”.

Acredita no amor e não desiste da ideia de encontrar o seu príncipe encantado. Transparente e justa, há uma coisa que não tolera: julgamentos. Muito menos de quem prefere falar da vida dos outros em vez de viver a sua.

Recorde: Segredo de Ana comove Portugal e termina em lágrimas: «Não conto a quase ninguém com medo do julgamento»

A revelação do segredo de Ana tornou-se num dos momentos mais intensos da gala do Secret Story 10. A concorrente abriu o coração perante o público e explicou o significado da frase que guardava dentro da casa: «À noite, trabalho em lingerie».

No confessionário, visivelmente emocionada e com a voz embargada, Ana contou a história por detrás da revelação. «É importante para mim partilhar algo que guardo. Trabalho num restaurante onde se serve em lingerie. Não conto a quase ninguém com medo do julgamento e porque tenho a liberdade de fazer o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Eu respeito, não calco ninguém e tenho o direito de fazer o que eu quiser», começou por explicar. Esta profissão não é apenas segredo dentro da casa, é também fora dela, na vida pessoal da concorrente.

Ana explicou ainda que, durante o dia, tem outra profissão. «De dia, sou gerontóloga e à noite, durante o verão especialmente, trabalho no restaurante. Faço-o para arranjar mais um dinheirinho e também para ter alguma liberdade», contou.

Ao longo do relato, revelou também parte do seu percurso pessoal, marcado por dificuldades e superação. «Eu sou mãe do Afonso, durante muitos anos fui só dedicada à minha família. Anulei-me como mulher, fui traída e agarrei a postura de mãe solteira. Procurei uma casa, trabalhei, sustentei-me para poder dar tudo ao meu filho».

Sem tabus, Ana partilhou ainda um episódio marcante com o filho. «Houve um dia que fui passear com ele e mostrei-lhe o restaurante onde a mãe trabalha. Ele viu tudo, e eu disse-lhe 'filho, a mãe apresenta-se assim'»

Durante a conversa com Cristina Ferreira, a concorrente garantiu que nunca sentiu preconceito no seu ambiente de trabalho. «Sinto-me super sensual ali. Nunca senti preconceito porque eu também não me exponho. E agora não estou preocupada. Quem me conhece, sabe a mulher que eu sou e o trabalho que eu faço».

No entanto, o momento mais comovente surgiu quando falou da família e deixou um pedido sentido. «Os meus pais são as pessoas que me educaram. Eles têm a forma de ser deles, e eu tenho a minha. Quero pedir, por favor, não os envolvam nestas coisas. Sou uma mulher adulta, com liberdade de ser o que eu quiser e os meus pais não têm responsabilidade sobre mim há muitos anos».

Entre lágrimas, recordou ainda a conversa que teve com a mãe antes de entrar no programa. «Eu disse-lhe: “Não tenhas vergonha de mim, porque eu apenas trabalho.” Se um dia tivesse de fazer alguma coisa para que tudo corresse bem na minha vida, sem prejudicar ninguém, eu ia fazê-lo. Contudo, eu sou digna e podes confiar em mim. Eu apenas trabalho'. Eu só os quero proteger».

A revelação emocionou o público, transformando a gala num momento de grande intensidade emocional dentro da casa mais vigiada do país.

Veja o momento aqui: