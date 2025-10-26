“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

«Na minha aldeia acreditam que sou um milagre». Já se sabe a quem pertence este segredo que está a comover o público do Secret Story. A concorrente Ana revelou ser a guardiã deste segredo e partilhou a sua história de vida, um testemunho de fé, superação e esperança.

Durante a gala, Ana contou a Cristina Ferreira que nasceu com problemas musculares graves que a impediam de andar ou de pegar em objetos.

“Desde que nasci, a minha mãe sentia que eu era diferente. Não tinha força para pegar em nada, nem conseguia firmar as pernas. Os médicos não encontravam solução e diziam que não havia nada a fazer. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Toda a aldeia sabia e ela ia sempre à igreja”, contou Ana.

A história deu uma reviravolta inesperada quando, aos três anos e meio, Ana surpreendeu todos:

“Do nada levantei-me e comecei a dar os primeiros passos. Os médicos ficaram impressionados. O próprio médico disse, na altura, que era um milagre. Até hoje, nunca foi detetado nada além da parte muscular.”

Hoje, Ana garante levar uma vida normal: “Sou uma pessoa ativa, faço tudo e nunca mais tive qualquer problema. Os meus pais ainda vão a Fátima todos os anos para agradecer.”

Uma história real de fé e superação, que emocionou não só Cristina Ferreira, mas também todos os que acompanhavam a gala.