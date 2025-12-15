Ao Minuto

Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

  • Secret Story
  • Há 1h e 28min
Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado - Big Brother

Ana, ex-concorrente do Secret Story 9, revela o verdadeiro motivo pelo qual nunca teve namorado.

Ana, ex-concorrente do Secret Story 9, já tinha assumido dentro da casa mais vigiada do País, que nunca teve um namorado. Depois de ter sido expulsa do Secret Story 9, na Gala do passado domingo, 14 de dezembro, a jovem respondeu à pergunta que todos esperavam: por que nunca esteve num relacionamento sério?

Na primeira entrevista após a expulsão, no Dois às 10, Cláudio Ramos lançou a questão e Ana explicou que a sua vida pessoal sempre esteve marcada por desafios que a impediram de assumir uma relação: «Passei uma fase muito má na Suíça, por causa do meu trabalho e estudos ao mesmo tempo. Nem estava focada nisso.»

A jovem acrescentou ainda que as questões familiares sempre tiveram prioridade na sua vida: «E quando voltei para cá também houve uma fase difícil da minha vida, tive de cuidar do meu avô e depois o meu pai também adoeceu. Preocupei-me sempre mais com a família. Conhecia pessoas, sim, mas nunca assumi nada mais sério», concluiu.

Veja o momento aqui: 

